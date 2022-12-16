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Dünya LGBT destekçisi Starbucks'a darbe!
Dünya

LGBT destekçisi Starbucks'a darbe!

ABD'de kahve zinciri Starbucks'ın çalışanları, şubeleri sendikalaştırma çabaları dahilinde bugünden itibaren 3 günlük greve gideceklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 16:47:00 -
LGBT destekçisi Starbucks'a darbe!

Dünya genelindeki enerji krizi nedeniyle enflasyon yükselirken, küresel kahve zinciri çalışanları da geçtiğimiz bir ay içindeki ikinci büyük grevine gidiyor.

Grevi organize eden Starbucks Workers United grubundan yapılan açıklamada, 100 şubede binden fazla baristanın iş bırakmayı planladığı belirtildi.

Söz konusu grev, Starbucks çalışanlarının bir yıldır dile getirdiği sendikalaşma talebi kapsamındaki en uzun süreli grev olacak.

Daha önce 17 Kasım'da 110 Starbucks çalışanı bir günlük iş bırakma eylemi düzenlemişti. Eylem, şirketin 'tatil içeceği' sipariş eden müşterilere yeniden kullanılabilir bardaklar verdiği yıllık 'Kırmızı Kupa günü'nde gerçekleşmişti.

Starbucks'ın ABD'deki 9 bin mağazından 264'ü geçen yılın sonlarından bu yana sendikalaşma talep ediyor.

Şirket ise, doğrudan şirketle muhatap olan çalışanların 'daha iyi performans gösterdiğini' iddia ederek sendikalaşma çabalarına karşı çıkıyor.

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