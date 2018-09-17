LG, Türk Telekom ile kazandırıyor

LG Türkiye, LG G7 ThinQ, Q7+ ve Q Stylus+ model akıllı telefonları için bir kampanya başlattı.

Sadece Türk Telekom mağazalarından alınan telefonlar için geçerli olan kampanya kısa süreli olması nedeniyle ilgiyle karşılandı. Türk Telekom mağazalarından satın alınan G7ThinQ, Q7+ ve Q Stylus+ model telefonlarının kaydını www.lgkazandiriyor.com sayfasına 23 Eylül 2018 tarihine kadar yapan kullanıcılar birbirinden güzel hediyelerin sahibi olacak.