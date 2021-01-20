  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji LG telefon pazarından çekiliyor
Teknoloji

LG telefon pazarından çekiliyor

Güney Kore merkezli teknoloji devi LG, dünya genelindeki satışların düşmesi nedeniyle telefon pazarından çekilme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 17:12:00 -
LG telefon pazarından çekiliyor

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi LG, düşük performans gösterdiği telefon satışlarının ardından radikal bir kararın eşiğinde. Şirket, telefon pazarını terk etmeyi planlıyor.

LG, uzun yıllardır telefon pazarında bulunan ve bazı telefon modelleriyle kullanıcıların fazlasıyla ilgi gösterdiği bir teknoloji üreticisi. Ancak son yıllarda LG için telefon satışları pek iyi durumda değil ve çıkardığı telefonlar eskisi gibi ilgi görmüyor.

Son olarak pervane tasarımlı bir akıllı telefon çıkararak niş bir kitleye hitap eden LG, son 5 yılda telefon pazarında 4.5 milyar dolar zarar açıkladı. Tablonun bu denli kötü olması ise LG'yi radikal bir kararın eşiğine getirdi.

LG'den yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:

"Küresel pazarda, akıllı telefonlar da dahil olmak üzere mobil birimdeki rekabet daha da acımasız hale geldi. LG Electronics, mevcut ve gelecekteki rekabet gücünü göz önünde bulundurarak, cep telefonu birimimiz hakkında en iyi kararı vermemiz gereken noktaya geldiğimize inanıyor."

Bu açıklama da LG'nin telefon üretimini tamamen ya da kısmen bırakabileceği şeklinde yorumlanıyor.

İlk 7'ye bile giremedi

Araştırma şirketi Counterpoint'e göre LG, Strategy Analytics tarafından 2013'ün ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarında üçüncü sırada yer almasına rağmen, 2020'nin üçüncü çeyreğinde ilk yediye bile giremedi.

Reuters'ta yer alan habere göre LG'nin beş yıldan fazla kümülatif kayıpları ve kaynakların yanlış tahsisi değerlemeyi baskılarken, analistler, LG'nin cep telefonu birimini kapatmaya karar vermesi durumunda bunun piyasa değerini tahmini 4 trilyon won artırabileceğini (yaklaşık 27 milyar TL) ifade etti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yüzleri kızarır mı bunların şimdi? 'Uçak inemez' dedikleri havalimanı Avrupa'yı salladı
Gündem

Yüzleri kızarır mı bunların şimdi? 'Uçak inemez' dedikleri havalimanı Avrupa'yı salladı

Yapım aşamasında muhalefetin asılsız suçlamalarına ve yalanlarına maruz kalan İstanbul Havalimanı, 2020 yılındaki yolcu sıralamasında zirvey..
Boğaziçi'nde şova devam
Siyaset

Boğaziçi'nde şova devam

Boğaziçi Üniversitesi'nde DHKP-C'lilerin kışkırtmasıyla başlayan eylem şova döndü.
Kadının polise söylediği sözler Türkiye'yi ayağa kaldırdı
Gündem

Kadının polise söylediği sözler Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kendini bilmez bir kadın polislerimize yönelik alçakça hakaretler sarf etti. Türkiye'yi ayağa kaldıran..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay