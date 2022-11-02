Lezzet ustaları yönetici olabilmek için sandıkta yarıştı

Türkiye ve dünyadaki 17 havalimanında yiyecek içecek hizmeti sunan BTA, İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirdiği uygulamayla çalışanlarına yöneticilerini seçme hakkı tanıdı.

Şirkette çalışan 4 şef, "kısım şefi" olabilmek için sandıkta mücadele etti. Bu kapsamda şirketin belirlediği kriterlere uygun 4 şefin aday olduğu yarışta iş yerinde sandık kuruldu. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde kurulan sandıkta, şirketin farklı restoranlarında çalışan 111 çalışan, adayların resimlerinin olduğu pusulaları seçerek oy kullandı.

İnsan Kaynakları yöneticilerinin huzurunda yapılan seçimin kazananı firmada 13 yıldır çalışan Murat Özer oldu.

"Fırsat eşitliğine inanıyoruz"

Şirketin İstanbul Havalimanı İşletme Müdürü Kazım Çil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, firma olarak fırsat eşitliğine inandıklarını belirterek, yönetici adaylarının performans, deneyim ve eğitim sonuçlarının değerlendirilmesinden sonra aday olabildiklerini kaydetti.

Çil, diğer havalimanlarındaki restoranlarında da bu uygulamayı hataya geçireceklerini ifade etti.

Seçimin galibi Murat Özer de mesai arkadaşlarının seçimiyle kısım şefi olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.