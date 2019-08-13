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Leylekler ölmesin diye elektrikleri kestiler

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, elektrik direklerine ve iletim hatlarına konan leyleklerin akıma kapılıp ölmemesi için bazı mahallelerde 12 saatlik elektrik kesintisine gidildi

13 Ağustos 2019 Salı 21:13
Leylekler ölmesin diye elektrikleri kestiler

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, göç yolları üzerinde bulunan yüksek gerilim hatlarına konan çok sayıda leyleğin akıma kapılıp ölmemesi için 12 saat boyunca elektrikler kesildi.

Alınan bilgiye göre, Avrupa'dan Afrika'ya göç eden binlerce leylek, Pelitören, Karacalar, Derecikören mahallelerindeki elektrik direklerine ve elektrik iletim hatlarına kondu.

Durumu fark eden vatandaşlar, Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ekiplerine bilgi verdi. Bölgeye gelen ekipler, leyleklerin ölmemesi için elektrikleri kesti.

Yaklaşık 12 saat boyunca kesinti yaşayan mahalle sakinleri, leyleklerin göç yollarına devam etmesinin ardından elektriğe kavuştu.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerindeki 25 leylek yuvasıyla turizm logolarında leyleklere yer verdiklerini söyledi.

Yavaş, yeni belediye binasının projesinde leylek yuvası bulunduğunu belirterek, "Doğal yaşama saygı Sındırgı'da faaliyet gösteren bütün kurumlarda da var. UEDAŞ yetkilileri doğal yaşama saygısını göstererek bayram demeden sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü. Leyleklerin de zarar görmemesini sağlayarak uzun uğraşlar sonucu elektriği verdi." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 21:13
  1. Balıkesir
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  3. leylek
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