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Leyla'nın amcası konuştu: Hadım değil idam istiyoruz

Ağrı'da ölü olarak bulunan Leyla Aydemir'in amcası Yusuf Aydemir, "Hadım, hapis falan değil idam istiyoruz" diye konuştu.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 19:27
Leyla'nın amcası konuştu: Hadım değil idam istiyoruz

Ramazan Bayramı'nın 1. günü Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolan ve ölü olarak bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in amcası Yusuf Aydemir çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HADIM, HAPİS İSTEMİYORUZ"

Yusuf Aydemir yaptığı açıklamada, "Askeriye müdahale etti. Biz de detayları bilmiyoruz. Bugün mü bırakmışlar bilmiyoruz. Aile perişan. Hadım, hapis falan değil idam istriyoruz. Kim olursa olsun. Bir kişi idam edilirse böyle bir şey olmaz. Bu kız kaçırılıp, sonradan atılmış. Annesi ve babası şu anda perişan" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 19:27
  1. Yusuf Aydemir
  2. Ağrı

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  • Hy-hyHy-hy40 dk önce
    Kardesim başınız sağolsun.Onu yapacak döt bunlarda yok.Boşuna bekleme...
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