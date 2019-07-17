0553 313 94 23

Leyla Şahin Usta’dan Tantavi Kültür Merkezi’ne ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından yenilenen Tantavi Kültür Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:55
Leyla Şahin Usta’dan Tantavi Kültür Merkezi’ne ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından yenilenen Tantavi Kültür Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Meram Belediyesi tarafından restorasyonu gerçekleştirilerek hizmete sunulan ve ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde açılışı gerçekleştirilen Tantavi Kültür ve Sanat Merkezini ziyaret etti. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’tan, Merkez hakkında bilgi alan Usta, 15 Temmuz Şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu ay yıldızlı görseli, 15 Temmuz Destanı fotoğraf sergisini, 15 Temmuz temalı tasarım çalışmalarını inceledi. Vatandaşların, 15 Temmuz duvar yazılarına yansıyan duygularını okuyan Leyla Şahin Usta, duvara 15 Temmuz gecesi milletin gösterdiği cesaret ve fedakarlık hakkında ki kendi düşüncelerini ‘Milletin Destanı’ sözleriyle özetledi. Anı defterine düşüncelerini de yazan Usta, 15 Temmuz temalı 3 boyutlu viar gözlükle o ihanet gecesini bir kez daha yaşadı. Genel Başkan Yardımcısı Usta ve Başkan Kavuş Tantavi’ye gelen vatandaşlarla sohbet ettiler ve kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyen çocukların bu isteklerini geri çevirmedi.



“Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi, Konya’nın ihtiyacı olan bir yatırım”


Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinin açılış tarihinin oldukça manidar olduğunu kaydeden Leyla Şahin Usta, darbe girişiminin yıl dönümünde şehitlerimizin anısına ve onlara ithafen yapılan bu anlamlı açılış için Başkan Kavuş ve ekibine teşekkür etti. Bu merkezin Konya’nın ve Meram’ın ihtiyacı olan bir yatırım olduğunu belirten Usta, “Böylesine önemli tarihi bir yapının restore ederek milletimizin hizmetine sunulmuş olması takdire şayandır. Çok keyifli ve başarılı bir yatırım oldu. Böyle güzel bir mekanın oluşmasında, inşasından restoresine, mimarisinden ışıklandırmasına kadar en ince ayrıntısına kadar özveriyle çalışan herkese başkanımız nezdinde şükranlarımı sunuyorum. Bu tarihi han, farklı sergilerin, etkinliklerin, gösteri ve sunumlarla kitap okumalarının yapılabileceği değerli bir mekan haline geldi. Tüm Konyalılara ve Meramlılara hayırlı olsun. Bu nezih mekan, onlar için değerlerine değer katacak bir fırsat olacaktır” ifadelerini kullandı.


Ziyarette AK Parti Konya Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta’ya, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç eşlik etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:55
  1. kültür
  2. sanat
  3. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırşehir’de süt işleme tesisi için ilk somut adım atıldı
    1. Kırşehir’de süt işleme tesisi için ilk..
    2. Milli Eğitim Bakanı Selçuk şehit..
    3. Güney Asya'da milyonlarca kişi sel..
    4. Sandalyeden düşüp öldü
    5. Süper Lig'de bomba patladı! İşte..
    6. S-400’ü hazmedemeyen İngiliz..
    7. YKS birincisinin hedefi diplomat olmak
    8. Tarlada yakaladıkları tavşanı sevip..
    9. Leyla Şahin Usta’dan Tantavi Kültür..
    10. Tekirdağ’da 4 DEAŞ zanlısı yakalandı
    11. Chomsky: ABD artık canı istediği gibi..
    12. Filistinli öğrenciler ile İsrail..
    13. Büyükşehir üç Mahalleyi kanalizasyona..
    14. Asfalt plenti çalışmaları devam ediyor
    15. Elon Musk çılgın projesini açıkladı
    16. İstinaf, 15 Temmuz'da İBB'nin işgali..
    17. Başakşehir’in yeni sezon formaları..
    18. Zeytin ağacına sıkıştı, traktörün..
    19. Isparta’da trenin çarptığı kamyon..
    20. "İsrail hapishanesindeki Filistinli..
    21. Elindeki top mermisi ile hain..
    22. Konut Fiyat Endeksi mayısta arttı
    23. İstinaf Mahkemesi’nden, İBB’nin işgali..
    24. Muhtarlar Bartın Belediyesi’nde
    25. Kayserispor Hakan Arıkan’ı transfer..
    26. Başkan Günel’den ’sağlık hizmeti’..
    27. Hastane otoparkına operasyon: 7 gözaltı
    28. İstinaf, FETÖ'nün darbe teşebbüsü..
    29. 2019 YKS sonuçları açıklandı | TYT,..
    30. Özdemir: “Mersin, tek vücut olmalı”
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’