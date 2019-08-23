Leyla Atakan doğum gününde unutulmadı

Türkiye’nin seçimle göreve gelen ilk kadın belediye başkanı olan rahmetli Leyla Atakan, İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sergi ve söyleyişi programlarıyla doğumunun 94. yılında saygı ve rahmetle anıldı.

Türkiye’nin 1968 yerel seçimlerinde seçimle göreve gelen ilk kadın belediye başkanı olan ve 1971 yılında talihsiz bir trafik kazasıyla hayatını kaybeden İzmit Belediye Başkanı rahmetli Leyla Atakan, İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bir dizi programla doğumunun 94. yılında saygı ve rahmetle anıldı. İlk olarak İzmit Belediyesi’nde 50’ye yakın fotoğrafın yer aldığı ve Leyla Atakan’ın biyografisi ile çalışma fotoğraflarının yer aldığı sergi gerçekleştirildi. Serginin ardından 62 yıllık siyasi hayatına 18. Dönem milletvekili ve 1972-1977 yılları arasında İzmit Belediyesi Başkanlığı gibi pek çok görevleri sığdıran Erol Köse, Kitap Pastası Kafe’de Leyla Atakan ile yaşadığı anıları anlattı.

Leyla Atakan’ın Başkan adayı olma serüvenini anlatan Erol Köse, “Burada söz almak Leyla Hanım’dan bahsetmek benim için büyük bir onurdur. Ben Leyla Hanımla 1953 yılında tanıştım. Kısaca kendimden de bahsetmek isterim. Ben yaşayan en eski politikacıyım. Ben politikaya 1952 yılında Kandıra ilçede başladım. 1952 yılında il yönetim kuruluna geldiğim zaman Leyla Hanım’da il yönetim kurulundaydı. Daha sonra geçen zaman süreciyle birlikte Leyla Hanım 1963 yılında İzmit’in merkez ilçesinde il genel meclis üyesi oldu. 1965 yılında da milletvekilliğine adaylığını koydu fakat o zaman seçilemedi. Daha sonrada belediye başkanlığı adaylı serüveni başladı. Leyla Hanım’ı aday yapmak istediğimde parti içinde 2 rakibi vardı. Rakiplerinden birine aday olur musun dedim. Bana hayır dedi. Diğer rakibine sordum o da hayır dedi. O zaman Leyla Hanım’ı aday yapalım dedim. Ve Leyla Hanım aday oldu. Leyla Hanım’ın seçimi kazanması için bir projem vardı. Seçim dönemi onu uygulamak istedim. El yazısıyla bütün hanımlara mektup gönderdik. Böyle bir seçim planıyla bütün kadınlara ulaştık” dedi.

Leyla Atakan’ın vefatından sonra onun seçim projeleriyle Belediye Başkanı seçildiğini söyleyen Köse, “Bütün kadınlarımızın sahip çıkması sonucu Leyla Hanım seçimi kazandı. Türkiye’de seçimle göreve gelen ilk belediye başkanı oldu. Leyla Hanım belediye başkanı olmadan önce zaten tanınan bilinen bir insandı. Çünkü çok aktif bir çalışma hayatı vardı. Onunda katkısıyla Leyla Hanım kazandı. Hepinizin bildiği çok güzel hizmetlerinin olduğu dönemde talihsiz bir kaza sonucu kaybettik. Cenaze töreninde de mahşeri bir kalabalık vardı. Her şehirden insanlar geldi ve kendisini defnettik. Leyla Hanım’ın vefatı sonrasında belediye başkanlığı için pek istekli aday çıkmayınca ben aday oldum. 1875 oy farkla seçimi kazandım. Parti içerisinde tanınıyordum ama halk beni fazla tanımıyordu. Seçim çalışmalarında Leyla Hanım’ın projelerini anlatarak kazandım. İzmit Belediye başkanlığım Leyla Hanım sayesinde oldu” diye belirtti.

Leyla Atakan’ın yaktığı meşale ve bıraktığı mirasadeğinen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu sene ölüm yıl dönümünden ziyade sevgili Leyla Atakan’ı doğum gününde anmak bizim için büyük bir onur ve gururdur. Türkiye’de seçimle göreve gelen ilk kadın belediye başkanı olmuştur. Tabi ki Leyla Atakanlar kolay olunmuyor. Bir Leyla Atakan olmak için 40 fırın ekmek yemek lazım. Ama bende şöyle bir onuru taşıyorum. Kocaeli’de 50 yıl aradan sonra ikinci kadın belediye başkanı olma gururunu bu milletimiz bize verdi. Bu görevin ağır bir sorumluluğu da var. O sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Çünkü amacımız daha nice Leyla Atakanlar, Erol Köseler gibi sosyal belediyecilik anlayışı, halka hizmet anlayışı bayrağını daha da üst seviyelere çıkarmak. Bu anlamda geçmişte onlar milletimize nasıl güzel hizmetler ettiyse bizimde güzel hizmetler etmek boynumuzun borcudur. Aynı zamanda ben de ilkleri yaşadım. Kocaeli’nin de Cumhuriyet Halk Partisi adına ilk kadın milletvekiliyim. Kadınların daha fazla görünür olması, kadınların daha fazla temsil eden noktada olması ve kadınların daha çok yöneten noktada olması kıymetli ve olması gereken bir şeydir. Leyla Atakanların yakmış olduğu o meşaleler ve bize bıraktığı miras çok kıymetli. O mirası taşımaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.