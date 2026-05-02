Aynı bahçeye vaşak ve tilkiden sonra bu kez ayı geldi!

Bayburt’un Kurbanpınar köyünde yaban hayvanlarının uğrak noktası haline gelen evin bahçesinde bu kez ayı görüldü. Veysel Karani Yerlikaya'ya ait evin bahçesine giren iri cüsseli ayı, önce depo olarak kullanılan bölüme yöneldi. Kapının önünde bir süre bekleyen ayı, ani bir hareketle kapının camını kırdı.

Kırılan camdan içeriyi kontrol eden ayı daha sonra evin giriş kısmına doğru ilerledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ayının kapı önünde durarak etrafı kokladığı ardından evin arka tarafına geçtiği görülüyor.

Bir süre evin çevresinde gezinen ayı daha sonra bölgeden uzaklaştı. O sırada evde kimsenin bulunmaması muhtemel bir tehlikenin önüne geçti.

Ayının bahçedeki hareketleri güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, aynı evin bahçesinde daha önce de vaşak ve tilki görülmüştü. Yaban hayvanlarının tavşan avladığı anlar da yine güvenlik kamerasına yansımıştı.