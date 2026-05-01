  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Almanya’da camiye nefret saldırısı: Domuz kanıyla yıkadılar... Dün 6 il bugün 77 il birbirine bölünmüş yolla bağlı Türkiye hızla yol alıyor Moskova’dan 'Nükleer Felaket' çıkışı! Ya aptallık yapıyorlar ya da... 1,5 milyar dolarlık proje başladı: 700 km’lik hatla petrolü Türkiye’ye taşıyacaklar Savaş bitiyor mu? İran’dan ABD’ye yeni teklif Fidan, Erakçi ile görüştü! Gündem: Müzakere süreci Zulüm bitmiyor! Sumud aktivistleri İsrail'e götürülecek İstanbul’da 1 Mayıs bilançosu: Yüzlerce marjinal provokatör paketlendi Provokatör Erkan gaz yedi İşte Trump’ın ülkesinin arka yüzü!
İsmail Saymaz'dan Özgür Özel yönetimine zehir zemberek sözler! Arif Kocabıyık skandalı patlak verdi
Gündem

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık’ın CHP üyeliğinin, geçmişteki paylaşımları gerekçe gösterilerek durdurulmasını sert bir dille eleştirdi. Saymaz, bizzat Genel Başkan Özgür Özel’in rozet taktığı bir isim hakkında ön araştırma yapılmamasını "kurmay aklı eksikliği" olarak niteledi.

İsmail Saymaz, Arif Kocabıyık’ın görüşlerinin ve sosyal medya geçmişinin gizli saklı olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

  • Tanımıyor olamazsınız: Arif Kocabıyık’ın ne paylaştığını sosyal medya hesabı olan herkes biliyor, CHP yönetiminin "yeni gördük" savunması inandırıcı değil.

  • İnceleme yapılmadı mı: Özgür Özel gibi bir ismin rozet takacağı şahıs hakkında en temel araştırmanın bile yapılmamış olması büyük bir ihmaldir.

"Kurmay aklı nerede!"

 

CHP'nin bu süreci yönetemediğini savunan Saymaz, partideki stratejik planlama eksikliğine dikkat çekti:

  • Yüzüne gözüne bulaştırdı: Saymaz, basit bir üyelik ve rozet takma işleminin bu denli büyük bir krize dönüşmesini "işi yüzüne gözüne bulaştırmak" olarak tanımladı.

  • Kurmay kadro eleştirisi: Ana muhalefet partisinde bir "kurmay aklı" olması gerektiğini belirten Saymaz, yaşananları tam bir profesyonellik dışı yaklaşım olarak yorumladı.

Özgür Özel yönetimine "Acemilik" suçlaması

İsmail Saymaz, üyeliğin durdurulma gerekçesinin "eski yazdıklarını yeni fark ettik" şeklinde sunulmasını "acemilik" olarak değerlendirdi. Bu durumun hem genel başkanı hem de parti kurumsal kimliğini zor durumda bıraktığını ifade eden Saymaz, CHP'nin bu tip krizlerle kendi kalesine gol attığını belirtti.

Antalya'da can pazarı yaşanırken onlar keyif yapmış! Özgür Özel, Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba böyle eğlenmiş
Gündem

Özgür Özel'in güvendiği dağlara kar yağacak: Sermaye grupları Halk TV'ye reklam yağdırıyor!
Gündem

Özgür Özel'e güvenen bankamatik faresinin hazin sonu! Dün rozet töreni bugün kapı dışarı
Gündem

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Turan

CHP dümensiz gemi... Ne gittiği yol, ne varacağı liman belli! Hele yolcuları el eden biniyor! Hatta arada inenler, yaka paça attıkları, sayıp, sövüp camlarını taşlayanlar bile yeniden binebiliyor! İlişkiler fıkra gibi başkan, çarkçıya; Çarkçı miçoya; miço dönüp başkana takıyor. Bazen de taktıktan sonra birileri hoop deyince vazgeçiliyor! Böyle ortaya karışık bir durum!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23