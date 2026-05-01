İsmail Saymaz'dan Özgür Özel yönetimine zehir zemberek sözler! Arif Kocabıyık skandalı patlak verdi
Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık’ın CHP üyeliğinin, geçmişteki paylaşımları gerekçe gösterilerek durdurulmasını sert bir dille eleştirdi. Saymaz, bizzat Genel Başkan Özgür Özel’in rozet taktığı bir isim hakkında ön araştırma yapılmamasını "kurmay aklı eksikliği" olarak niteledi.
İsmail Saymaz, Arif Kocabıyık’ın görüşlerinin ve sosyal medya geçmişinin gizli saklı olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
Tanımıyor olamazsınız: Arif Kocabıyık’ın ne paylaştığını sosyal medya hesabı olan herkes biliyor, CHP yönetiminin "yeni gördük" savunması inandırıcı değil.
İnceleme yapılmadı mı: Özgür Özel gibi bir ismin rozet takacağı şahıs hakkında en temel araştırmanın bile yapılmamış olması büyük bir ihmaldir.
"Kurmay aklı nerede!"
CHP'nin bu süreci yönetemediğini savunan Saymaz, partideki stratejik planlama eksikliğine dikkat çekti:
Yüzüne gözüne bulaştırdı: Saymaz, basit bir üyelik ve rozet takma işleminin bu denli büyük bir krize dönüşmesini "işi yüzüne gözüne bulaştırmak" olarak tanımladı.
Kurmay kadro eleştirisi: Ana muhalefet partisinde bir "kurmay aklı" olması gerektiğini belirten Saymaz, yaşananları tam bir profesyonellik dışı yaklaşım olarak yorumladı.
Özgür Özel yönetimine "Acemilik" suçlaması
İsmail Saymaz, üyeliğin durdurulma gerekçesinin "eski yazdıklarını yeni fark ettik" şeklinde sunulmasını "acemilik" olarak değerlendirdi. Bu durumun hem genel başkanı hem de parti kurumsal kimliğini zor durumda bıraktığını ifade eden Saymaz, CHP'nin bu tip krizlerle kendi kalesine gol attığını belirtti.
