Mavi Marmara kahramanları yurda döndü! Siyonist eşkıyaların insanlık dışı zulmünü Akit TV'ye anlattılar!

Siyonist askerlerin mabet ve ibadet tanımaz tavrı gemide de kendini gösterdi:

Müslümanlara saldırı: Müslümanlar sabah namazı kılarken siyonist askerler kapıları kırarak içeri girdi.

Aktivistler siper oldu: Namaz kılan Müslümanları korumak için diğer aktivistler bedenlerini siper ederek barikat kurdu.

İnsanlık dışı muamele ve işkence

Gemi hapishanelerine kapatılan yardım gönüllüleri, İsrail'in sadece Müslümanlara değil tüm insanlığa düşman olduğunu şu sözlerle kanıtladı:

Dondurucu soğukta işkence: Gönüllülerin üzerleri suyla ıslatıldı ve ayakkabısız bir şekilde dondurucu soğukta sabaha kadar konteynerlerde bekletildiler.

Hayvan muamelesi: Rehin tutuldukları süre boyunca kendilerine "hayvan muamelesi" yapıldığını söyleyen aktivistler, 50’den fazla milletten insanın bulunduğu gemide insan onurunun ayaklar altına alındığını belirtti.

Darp ve Esaret: 34 arkadaşının ağır şekilde darp edildiğini ifade eden konuşmacılar; biri Brezilyalı, diğeri İspanyol iki arkadaşlarının hâlâ siyonistlerin elinde olduğunu ve hayatlarından endişe ettiklerini dile getirdi.

"Drone gözetimiyle başlayan eşkıyalık"

Aktivistler, yolculuğun ilerleyen safhalarında sürekli drone gözetimi altında tutulduklarını ve ardından İsrail askerlerinin gemiye hukuksuzca çıktığını anlattı. Uluslararası hukuku hiçe sayan bu eşkıyalığa karşı dik duruşlarından taviz vermeyen kahramanlar, Türkiye’ye döndükleri için mutlu olduklarını ifade ederek kendilerini karşılayan devlet yetkililerine minnetlerini sundu.