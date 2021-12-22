Lewandowski'den; Messi ve Ronaldo'ya gönderme!

Bayern Münih'in forveti Robert Lewandowski, Messi ve Ronaldo için, "Onlar klasik forvetlerden değiller." ifadelerini kullandı.

Altın Top (Ballon D'Or) Ödül Töreni'nde, bu ödülü 7 kez alan Lionel Messi, Robert Lewandowski'yi övmüş ve 2020'nin Polonyalı oyuncuya verilmesi gerektiğini söylemişti. Arjantinli, Robert Lewandowski'nin kariyerinde en az bir kez Altın Top Ödülü olması gerektiğini de vurgulamıştı.

Geceyi "Yılın Forveti" ödülünü alarak tamamlayan Robert Lewandowski ise konuyla ilgili konuştu ve Messi'nin o gece kendisi için söylediklerinden çok etkilendiğini açıkladı.

Tüm zamanların en iyi 3 forveti kim sorusuna da Robert Lewandowski, "Messi ve Ronaldo'yu dahil ediyor muyuz? Onlar klasik forvetlerden değiller. Benzema yıllardır en iyilerden ya da Salah, Agüero, Kane, Henry, Brezilyalı Ronaldo var, Gerd Müller hakkında zaten diyecek söz yok." yanıtını verdi.