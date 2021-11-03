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Spor Lewandowski şov yaptı
Spor

Lewandowski şov yaptı

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda evinde Benfica ile karşılaştı. Karşılaşmada tam 7 gol atılırken, Lewandowski şov yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 01:44:00 -
Lewandowski şov yaptı

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda sahasında Benfica'yı konuk etti.

Bayern, karşılaşmadan 5-2 galip ayrılırken, geceye Lewandowski damga vurdu. Polonyalı oyuncu 3 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Bayern'in 5-2'lik galibiyetinde golleri 26, 61 ve 84'e Lewandowski, 32'de Gnabry, 49'da ise Sane attı. Benfica'nın sayıları ise 38'de Felipe Rodrigues ve 74'te Darwin Nunez ile geldi.

Yıldız oyuncu Lewa, 45. dakikada ise penaltı atışından yararlanamadı. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde kullandığı 14 penaltıyı da gole çeviren Lewandowski, ilk kez bir penaltıyı kaçırdı. OPTA'ya göre ise Lewandowski, Diego Costa'dan (Kasım 2013'teki Atletico Madrid - FK Austria Wien maçı) beri bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan, asist yapan ve penaltı kaçıran ilk oyuncu oldu.

Bu sonuçla grupta 4'te 4 yapan Bayern, 12 puanla liderliğini sürdürdü.

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