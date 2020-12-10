Levent Gültekin muhalefete akıl verdi! İnsan dinlerken yoruluyor

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun millet ittifakının adayı olacağına ilişkin iddiaları katıldığı televizyon programında değerlendiren Levent Gültekin, muhalefetin adayının nasıl olması gerektiğini açıkladı.

Gültekin'in sözleri şöyle:

Genel olarak şöyle bir algı oluştu siyasette, annesi başörtülü, halası namaz kılıyormuş. Bir insan annesi başörtülü değil diye insan siyasette yer alamayacak mı?, hangi din, hangi inanç ve mezhep konusunu aşmamız lazım.

Ben bir aday tanımı yaparken muhafazakar kökenli bir aday iddiam yok. Ancak 6 parti birden aday belirlerse daha iyi olur. Muharrem İnce ille aday CHP'li olsun yoksa ben aday olurum diyor. Bu da Cumhur ittifakına yarar.