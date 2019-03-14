Levent Beceren kimdir nerelidir? Levent Beceren öldü mü?

Oyuncu Levent Beceren, Antalya’nın Kaş ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Levent Beceren’in ölmesinden sonra Levent Beceren’in kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ekmek Teknesi, Benim Annem Bir Melek, Kurtlar Vadisi gibi çeşitli dizi ve sinema filmlerinde rol alan Levent Beceren kimdir? Levent Beceren nereli ve kaç yaşındaydı? Levent Beceren hangi filmlerde oynadı? İşte Levent Beceren biyografisi.

Yaklaşık 20 yıldır Kaş’ta restoran işleten, sinema ve tiyatro oyuncusu Levent Beceren, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Levent Beceren’in cenazesi, bugün Kaş merkez Süleyman Çavuş Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kaş’taki Yüzbaşı Hasan Fehmi Sokullu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Levent Beceren kimdir?

2 Eylül 1961 tarihinde dünyaya gelen tiyatro ve sinema sanatçısı Levent Beceren, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Beceren, daha sonra Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1988 yılında Berlin'e gitti ve orada Tiyatrom'da ve Weimar National Theater'da oyuncu olarak sanat hayatına devam etti. Kurtlar Vadisi Pusu ve Ekmek Teknesi başta olmak üzere çok sayıda tiyatro oyunu, dizi ve sinema filminde rol aldı.