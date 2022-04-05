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Dünya Letonya'dan flaş Rusya kararı
Dünya

Letonya'dan flaş Rusya kararı

Letonya, ülkedeki iki Rus konsolosluğunun kapatılması, konsolosluk personellerinin de ülkeyi terk etmesi yönünde karar aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 17:16:00 -
Letonya'dan flaş Rusya kararı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Letonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun Daugavpils ve Liepaja'daki başkonsolosluklarını kapatma kararı aldı. Bu başkonsoloslukların diplomatik personeli Letonya'da istenmeyen kişi ilan edildi." ifadeleri kullanıldı.

Kararın, "Rusya'nın başlattığı sebepsiz ve haksız askeri saldırı, ayrıca savaşa karşı verdiği mücadelede Ukrayna ile dayanışma için" alındığı belirtildi.

Açıklamada, Daugavpils ve Liepaja şehirlerindeki başkonsoloslukların 30 Nisan'dan sonra çalışmalarına izin verilmeyeceği ve konsolosluk personelinin bu tarihe kadar Letonya'yı terk etmeleri gerektiği kaydedildi.

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