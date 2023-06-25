Letonya: Sınır güvenliği arttırıldı: Flaş karar sonrası ilk adım! Rusların geçişine izin yok
Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics “Sınır güvenliği güçlendirildi, Rusya’dan çıkan vatandaşlara vize veya sınır girişi izni verilmeyecek” dedi.
Rus paralı asker grubu Wagner’in Rusya’da başlattığı iç isyana karşı Rusya’nın sınır komşusu Letonya güvenlik önlemlerini arttırdı. Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Rusya’dan ayrılan vatandaşları ülkeye almayacağını duyurdu.
Rinkevics, “Letonya, Rusya'daki durumu yakından takip ediyor ve müttefikleri ile bilgi alışverişinde bulunuyor. Sınır güvenliğimiz güçlendirildi, Rusya’daki mevcut durum nedeniyle ülkeden çıkan vatandaşlara vize veya sınır girişi izni verilmeyecek” dedi.