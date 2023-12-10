Letonya'dan yeni hamle: 105 milyon dolarlık NSM Gemisavar füze! Ne pahasına olursa olsun alıyor

Letonya, 105 milyon dolar tutarında ABD-Norveç ortak yapımı NSM Gemisavar Füzesi tedarik etmeye karar verdi. Ne pahasına olursa olsun bu doğrultuda, 2 gün önce sözleşme imzalandı.

ABD’li Raytheon ve Norveçli Kongsberg şirketleri tarafından ortaklaşa üretilen NSM Gemisavar Füzesi, ihracat performansını başarılı bir şekilde sürdürüyor. Son olarak Letonya, 8 Aralık 2023 tarihinde imzalanan sözleşme ile 105 milyon dolar tuarında NSM Gemisavar Füzesi tedarik etmeye kararlı.

Konuyla ilgili olarak Letonya Savunma Bakanı Andris Sprūds tarafından yapılan açıklamada, “Dünyanın çeşitli jeopolitik zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde, ABD’nin Letonya’nın güvenliğini güçlendirmeye yönelik katkısını büyük bir takdirle karşılıyoruz. Gemisavar füze sistemi, Silahlı Kuvvetlerin yeni bir kabiliyeti ve Letonya’nın savunma sisteminin önemli bir parçası olacaktır. Bu sistem Letonya kıyılarının korunmasını, su yollarının güvenliğini sağlayacak ve gerektiğinde İttifak’ın ortak savunma sistemine dahil edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

Kıyı savunma konfigürasyonunda

Savunma Bakanı Sprūds tarafından yapılan açıklamalardan, Letonya tarafından edilecek NSM Gemisavar Füzelerinin, kıyı savunma konfigürasyonunda olacağı anlaşılıyor. Kısa süre önce Polonya tarafından da 1.8 milyar avro tutarında NSM Füzesi siparişi verilmişti. (savunmasanayist.)

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NSM Füzesi

Deniz Taarruz Füzesi (NSM), düşman gemilerini 100 deniz milinden daha uzak mesafelerde arayan ve imha eden uzun menzilli, hassas bir saldırı silahıdır. INS, GPS ve arazi referanslı navigasyon sistemleri ile görüntüleyici arayıcı başlığa (IIR) sahiptir

Gövde tasarımı ve yüksek itki/ağırlık oranı NSM’ye, iyi bir manevra kabiliyeti kazandırmaktadır. Füze, birçok gemisavar füze gibi sea-skimming özelliğine sahiptir ve gelişmiş terminal manevraları ile düşman hava savunmasından kaçınma manevraları yapabilmektedir. Arayıcı başlığın Otonom Hedef Tanıma (ATR) özelliği, denizde veya karadaki doğru hedefin tespit edilmesini, tanınmasını ve vurulmasını sağlamaktadır.

Hollanda, Aralık 2022’de; Norveç, Polonya, Malezya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri (hem ABD Donanması hem de USMC için), Romanya, Kanada, Avustralya, İspanya ve İngiltere donanmalarına katılarak Deniz Taarruz Füzesinin 11. müşterisi olmuştu.

TEKNİK VERİLER

Hız: 0,7 – 0,9 Mach

Ağırlık: 407 kg (897 lbs)

Uzunluk: 3,96 m (156 inç)

Çoklu görev: Deniz ve kara hedefleri

Menzil: >100 nm – Yaklaşık 200km