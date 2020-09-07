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Ekonomi Leopard 2A4 tankları yeni zırhlarıyla seviye atlıyor
Ekonomi

Leopard 2A4 tankları yeni zırhlarıyla seviye atlıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki M60T ve Leopard 2A4 ana muharebe tanklarının bugünün modern muharebe koşullarına uygun olarak yeteneklerini artırma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 09:44:00 -
Leopard 2A4 tankları yeni zırhlarıyla seviye atlıyor

Bu kapsamda yürütülen çalışmalara ilişkin Twitter’dan paylaştığı mesajında bilgi veren Demir, şunları kaydetti: “ROKETSAN’ın Balistik Koruma Merkezinde Leopard 2A4 tankları için geliştirilen zırh paketinin kalifikasyon testleri ve entegrasyonu başarıyla tamamlandı. Öncelikle 40 tankın zırhlandırması bulundukları bölgede yapılarak tankların beka yetenekleri en üst seviyeye çıkarılacak.”

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