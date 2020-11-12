  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Leonid meteor yağmuru ne zaman?
Gündem

Leonid meteor yağmuru ne zaman?

Yılın son meteor yağmuru olma özelliğini taşıyan Leonid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Bu yağmurlar, 33 yılda bir, meteor fırtınasına dönüşür. Normal yıllarda, Leonidlerin en yoğun olduğu günde bile, saatte 20 dolayında olan meteor sayısı, meteor fırtınası esnasında saatte 100.00’in üzerine çıktığı görülür. Peki, Leonid meteor yağmuru ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-11-12 21:11:00 -
Leonid meteor yağmuru ne zaman?

Meteor yağmuru, çok sayıda “yıldızın” kısa sürede kaymasına denir. Leonid Meteor fırtınaları seyrek görülmelerinin yanı sıra etkileyici olaylardır. Ekim ayının ortalarında Dünya, kuyrukyıldız döküntülerinin arasından geçmeye başladı. 17- 18 Kasım gecesi de Dünya’ya düşen kuyrukluyıldız döküntülerinin sayısı doruk noktasında olması bekleniyor.

Leonid meteor yağmuru nedir? 

Her yıl sonbahar mevsiminin tam ortasında gökyüzünün Aslan (takımyıldızı) bölgesinde meteor yağmuru gerçekleşir. Her iki üç dakikada bir yıldız kayması olur. Yaklaşık 1 saat süren bu meteor yağmuruna görüldüğü takımyıldızın adından dolayı, Leonid Meteor yağmuru ya da kısaca leonidler denilmektedir.

Meteor yağmuru nedir?

Meteor yağmuru, meteorların dünya atmosferine girdiği süreçte, uzayda bıraktıkları belirgin ışıklı izin, havanın yüzeyleriyle sürtüşmesinden meydana gelen kızışmasıdır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abidin Ünal
Gündem

Abidin Ünal "3 müthiş yeteneği" açıkladı

SİHA'ların önemine dikkat çeken Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal yaptığı açıklamada "Birinci derecede istihbarat d..
Joe Biden’ın nükleer bomba endişesi
Dünya

Joe Biden’ın nükleer bomba endişesi

ABD’nin 46. başkanı seçilen Joe Biden’in dış politikadaki görüşleri bir analizde sıralandı. İncirlik Hava Üssü’nde ABD’ye ait nükleer bombal..
Almanlar ‘şimdiye kadar bilinmeyen’ dedi, Ruslar şokta! Gizli ve ilginç silahlarının görüntüsü ortaya çıktı
Teknoloji

Almanlar ‘şimdiye kadar bilinmeyen’ dedi, Ruslar şokta! Gizli ve ilginç silahlarının görüntüsü ortaya çıktı

Çin’in geliştirdiği J-11BS savaş uçağındaki füze görüntüsü ortaya çıktı. Almanlar, ‘şimdiye kadar bilinmeyen’ derken, Çinli silah üreticiler..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay