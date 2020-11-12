Leonid meteor yağmuru ne zaman?

Meteor yağmuru, çok sayıda “yıldızın” kısa sürede kaymasına denir. Leonid Meteor fırtınaları seyrek görülmelerinin yanı sıra etkileyici olaylardır. Ekim ayının ortalarında Dünya, kuyrukyıldız döküntülerinin arasından geçmeye başladı. 17- 18 Kasım gecesi de Dünya’ya düşen kuyrukluyıldız döküntülerinin sayısı doruk noktasında olması bekleniyor.

Leonid meteor yağmuru nedir?

Her yıl sonbahar mevsiminin tam ortasında gökyüzünün Aslan (takımyıldızı) bölgesinde meteor yağmuru gerçekleşir. Her iki üç dakikada bir yıldız kayması olur. Yaklaşık 1 saat süren bu meteor yağmuruna görüldüğü takımyıldızın adından dolayı, Leonid Meteor yağmuru ya da kısaca leonidler denilmektedir.

Meteor yağmuru nedir?

Meteor yağmuru, meteorların dünya atmosferine girdiği süreçte, uzayda bıraktıkları belirgin ışıklı izin, havanın yüzeyleriyle sürtüşmesinden meydana gelen kızışmasıdır.