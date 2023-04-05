Leonardo DiCaprio tanıklık yaptı! Soruldu: Ne iş yapıyorsunuz? Cevap... Obama'ya uzanan para aklama davası!

Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio, Malezyalı yatırımcı Jho Low ile ilişkisi sebebiyle FBI tarafından sorgulanmıştı. DiCaprio, şimdi de Pras Michel adlı rapçi için tanıklık yaptı.

Oscarlı oyuncu Leonardo DiCaprio önceki gün ABD Washington'da para aklama davasında tanık olarak ifade verdi. Leonardo DiCaprio’ya savcının “Saçma bir soru olacağını bilsem de sormak zorundayım, ne iş yapıyorsunuz?” diye sorması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Pras Michel, Malezyalı yatırımcı Jho Low'dan ABD'li siyasetçilere rüşvet vermek üzere para almakla suçlanıyor. Rapçi kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor.

Oscarlı oyuncu Leonardo DiCaprio'nun başrolde olduğu 'The Wolf Of Wall Street' filminin yapımcısı 'Jho Low' lakaplı Malezyalı iş insanı Low Taek Jho, ülkesinde devlet fonundan 4.5 milyar doları zimmetine geçirmekle suçlanıyor. İddia ise; Bu paranın en az 21.6 milyonu, 1990'ların ünlü hip hop grubu Fugees'in kurucularından Pras Michel'in hesabına yatırılmış. Pras Michel, bu parayı 20 derneğe bölüştürmüş. Bu dernekler de parayı haziran-kasım 2012 döneminde ABD eski Başkanı Barack Obama'nın seçim kampanyasına yatırmış.

Arkadaşı Jho Low hakkında ifade veren Leonardo DiCaprio’ya savcının “Saçma bir soru olacağını bilsem de sormak zorundayım, ne iş yapıyorsunuz?” diye sorması sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Daha önce hakkında arama emri olan yatırımcı ile ilgili sorguya çekilen Leonardo DiCaprio, Bloomberg'in haberine göre; 2018'de de yetkililer tarafından sorgulanmıştı. Jho Low, yaklaşık 4.5 milyar dolar değerinde kara para aklamakla suçlanıyor.

BİRLİKTE ORTAK İŞ PLANLARI YAPTILAR

Aynı yöntemin bir diğer ABD eski Başkanı Donald Trump'ın kampanyasında da uygulandığı öne sürüldü. Jho Low'un bu bağışlarla Amerikansiyasetinde lobi faaliyeti yürüttüğü iddia ediliyor.

The Guardian'ın haberi göre; Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, Jho Low ile 2010'da bir gece kulübünde tanıştı. Raporlara göre DiCaprio, "Onun için çalışıyordum ve bu iş sosyalleşmemize de sebep oldu. Birbirimize daha çok görmeye başladık" dedi. İkilinin 1 milyar doları aşan bir bütçelik bir film prodüksiyonu yaratma ve oyuncunun filmlerinden esinlenen Warner Bros tema parkları kurma fikirleri olduğu biliniyor. İkili, ayrıca Belize'de çevre dostu bir otel de inşa etmek istiyordu.

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