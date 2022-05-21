Lens-Monaco maçı ne zaman saat kaçta? Lens-Monaco CANLI İZLE
Fransa Ligue 1'in 38.haftasında Lens ile Monaco karşı karşıya gelecek. Fransa Ligue 1’de 38.hafta heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler ise Lens-Monaco maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Lens-Monaco maçı saat kaçta?
Fransa Ligue 1’de haftalar önce PSG şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonlar Ligi'nde gelecek yıl mücadele edecek ekiplerin belli olması için üst sıralarda yer almak son derece önemli. Bu sebeple Monaco deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Lens-Monaco maçı ne zaman?
Lens-Monaco maçı ne zaman saat kaçta? Lens-Monaco CANLI İZLE
Ligin 38.haftasında Lens Stade Bollaert-Delelis'te Monaco'yu konuk edecek. Mücadele 21 Mayıs Cumartesi akşamı Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Futbolseverler maçı beIN Sports 4'ten naklen izlemeyebilecek.
Lens: Fariñez, Medina, Danso, Gradit, Frankowski, Fofana, Doucouré, Clauss, Costa, Sotoca, Kalimuendo-Muinga
Monaco: Nübel, Henrique, Badiashile, Disasi, Aguilar, Golovin, Tchouaméni, Fofana, Vanderson, Volland, Yedder