Lemon curd tart tarifi: Limon kreması nerede kullanılır? Limon kört nedir? Lemon curd cheesecake,

Limon kört Nedir? Limon kreması nerede kullanılır?

Limon kreması, İngiliz mutfağına ait bir tarif. Daha çok bir tatlı eşlikçisi olan limon kreması veya limon loru, özellikle turta, kek, pancake ve cupcake gibi hamur işlerinin yanında tüketiliyor. Bu kremayı katlı pastaların arasına koymak ya da pasta süslemesinde kullanmak da mümkün. Ayrıca, kahvaltı tatlısı olarak reçel veya bala alternatif gibi düşünülebilir.

Limon Kreması ( Lemon Curd ) Tarifi İçin Malzemeler

2 adet taze limon (kabuğunun rendesi ve suyu)

2 yumurta

2 tatlı kaşığı nişasta

1 çay bardağı + 2 yemek kaşığı toz şeker

4 yemek kaşığı tereyağ

Limon Kreması ( Lemon Curd ) Tarifi Nasıl Yapılır?

Limonları yıkayın ve rendenin ince tarafıyla kabuklarını rendeleyin. Sos tenceresine Limon suyu ve limon kabuğu da ekleyip karıştırın, yumurtaları ve nişastayı da ekleyin son olarak toz şekeri ilave ederek çırpın. Orta ateşte iyice ısınıp şeker eriyiceye kadar çırparak pişirin. Koyulaşmaya kıvam alıncaya kadar (yaklaşık 2-3 dakika) orta ateşte karıştırarak pişirin. Kaynatmadan ocaktan alın. Kıvam alan limon kremasını sıcakken ince gözenekli bir süzgeç yardımıyla süzün. Ve 5 dakika soğumaya bırakalım. Üzerini kremanın yüzeyine tümüyle temas edecek şekilde streçle kapatın. Bu kremanın kaymak yapmasını önleyecektir. Küp küp doğradığınız tereyağını krema karışıma ekleyin ve eriyene kadar karıştırın. Steril kavanozlara ( kavanozları kaynayan suda 5-10 dakika kaynatarak sterilize edebilirsiniz) doldurun, ağzını kapatın. Oda sıcaklığına gelen kremayı hemen kullanabilir ya da buzdolabına kaldırarak daha sonra kullanabilirsiniz.

Yapımı kolay, yemesi zevkli kremanız hazır. Afiyet olsun.

Not: Limon kreması yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta taze yumurta kullanmak.

Pişirirken dikkat etmeniz gereken önemli bir diğer nokta da sürekli karıştırmak. Eğer karıştırmazsanız yumurtalar kesilebilir.

Lemon Curd Cheesecake Tarifi İçin Malzemeler

600 gram labne

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı toz şeker

2 paket burçak bisküvi + 1 yemek kaşığı tereyağ/margarin

1/2 (yarım) kutu krema

3 yumurta (orta boy)

Yaklaşık 2 limonun suyu (1/3 çay bardağı kadar) ve isteğe bağlı kabuk rendesi

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

250 gram çilek ve negro veya oreo (üstüne süsleme istersen bunlar yoksa gerekli değil)

Limon sosu:

1 çay bardağı yakın limon suyu

1 dolu çay kaşığı nişasta

3-4 kaşık şeker

1 yumurta sarısı

1 çay kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı krema

1 paket vanilin

Lemon Curd Cheesecake Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle fırını 160 derece alt üst fansız çalıştıralım. Tüm malzemelerimiz oda sıcaklığına gelmiş olsun. Bisküvileri rondodan geçirip erittiğimiz yağ ile harmanlayalım. 24 cm lik kelepçeli kalıba kenarlarına doğru da az yükselterek kaplayalım ve fırına verelim. O fırında biraz tavlanırken iç krema harcını hazırlayacağız. Önce labne, şeker, yoğurt ve kremayı karıştırma kabına alıp elimizle bir çırpıcı yardımıyla çırparak karışmasını sağlayalım. Homojen bir karışım olduğunda içerisine önce tek tek yumurtaları kıralım (her birini kırıp tamamen çırptıktan sonra diğerini kırıyoruz). Yumurtalardan sonra un, nişasta, limon suyunu da ekleyelim ve yine çırpalım. Kalıbımızı fırından çıkaralım ve içine kremayı dökelim. Bir kaç kez tezgaha hafif vurdurarak içinde hava kabarcığı kalmışsa üste çıkmasını sağlayalım. Kalıbımızı içine kaynar su konmuş fırın tepsisine yerleştirerek 1 saat 15 dk kadar pişirelim. Fırından çıkınca ılıması için bekleyelim.

Püf noktaları

**pişme süresi fırına göre değişebilir 1 saat sonrasında kontrollü pişirelim.

**kelepçeli kalıbınız profesyonel bir kalıp değilse su dolu fırın tepsisine koymadan mutlaka etrafını folyo ile kaplamanız gerekiyor aksi halde içine su alır.