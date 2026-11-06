Leman protestosuna katıldığı için yargılanıyor! Çağlayan Adliyesi'nde Müslümanlardan büyük destek

2025 yılının haziran ayında Leman Dergisi'nde yayımlanan ve peygamberlere hakaret içerdiği gerekçesiyle büyük tepki çeken karikatürleri protesto eden Alper Kaan Aykut'un yargılanmasına İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde devam edildi.

Duruşma öncesinde ve sonrasında çok sayıda vatandaş, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve siyasi isim Aykut'a destek vermek için adliyede bir araya geldi.

MAHKEMEDEN DİKKAT ÇEKEN KARAR!

Duruşmanın ardından açıklama yapan Aykut'un avukatlarından Bünyamin Aktürk, mahkemenin savunma taleplerini değerlendirdiğini belirtti.

Aktürk, Leman Dergisi çalışanlarının yargılandığı dosyanın mahkemeye getirtilmesine ve protesto sırasında görev yapan bir polis memurunun tanık olarak dinlenmesine karar verildiğini açıkladı.

Söz konusu polis memurunun, kalabalığın sakinleştirilmesi amacıyla Aykut'tan protestoculara konuşma yapmasını istediğini aktaran Aktürk, bu durumu gösteren görüntüleri daha önce mahkemeye sunduklarını kaydetti.

Aktürk, alınan kararları olumlu değerlendirdiklerini belirterek davanın 26 Mart 2027 tarihine ertelendiğini bildirdi.

"HUKUK MİLLETİNİN DEĞERLERİNE YABANCI OLMAMALI"

Mahkeme sonrasında yapılan basın açıklamasında konuşan Aktürk, Türk milletinin inancına, örf ve âdetlerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Peygamberlere yönelik hakaretlere karşı daha caydırıcı cezalar getirilmesini isteyen Aktürk, kutsal değerlere yönelik saldırılara tepki gösteren vatandaşların yargılanmasının önüne geçecek hukuki düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.

HÜDA PAR'DAN MECLİSE KANUN TEKLİFİ HATIRLATMASI

HÜDA PAR İstanbul İl Başkan Yardımcısı Av. Muhammed Harun Vergili de basın açıklamasında, ifade özgürlüğü, sanat veya mizah gerekçesiyle peygamberlere yönelik hakaretleri kabul etmeyeceklerini belirtti.

Vergili, dini değerlerin kanuni güvence altına alınması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundukları teklifin henüz gündeme alınmadığını hatırlattı.

İşgalci İsrail ordusunda görev yapan çifte vatandaşlara ilişkin sundukları kanun teklifinin de gündeme alınmadığını aktardı.

"DİN DÜŞMANLARI SERBEST KALIRKEN ALPER KARDEŞİMİZ YARGILANIYOR"

Kevser Eğitim Vakfı Başkanı Ferhat Çalışye ise yaptığı konuşmada yargılama sürecine sert tepki gösterdi.

Çalışye, "Din düşmanları serbest kalırken Alper kardeşimizin bugün burada yargılanması bir zillettir. Bunu asla kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Müslümanların kutsal değerlerine yönelik hakaretler karşısında sessiz kalmayacağını belirten Çalışye, inançlarını savunan insanların cezalandırılmasına karşı olduklarını vurguladı.

ALPER KAAN AYKUT: "BENİM ŞAHSIMDA ANADOLU HALKI YARGILANIYOR"

Duruşmanın ardından İLKHA'ya konuşan Alper Kaan Aykut, hakkındaki davayı kişisel bir mesele olarak görmediğini belirtti.

Aykut, "Ben, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 2-4 yıl arasında yargılanırken, Allah Resulüne hakaret edenler ise 'dini değerlere hakaret' suçundan 6 ay ile 1 yıl gibi düşük bir ceza ile yargılanıyor" diyerek mevcut hukuki düzenlemeleri eleştirdi.

"Hukuk kendi milletine yabancı olmamalıdır" diyen Aykut, peygamberlere ve dini değerlere yönelik hakaretlerle ilgili yeni yasal düzenlemelerin tartışılması gerektiğini ifade etti.

Kendisine destek veren vatandaşlara teşekkür eden Aykut, inanç ve değerleri için mücadele etmeyi sürdüreceğini kaydetti.

Davanın bir sonraki duruşması 26 Mart 2027 tarihinde görülecek