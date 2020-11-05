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Spor Leipzig PSG’yi evinde avladı
Spor

Leipzig PSG’yi evinde avladı

Alman ekibi Leipzig ile Paris Saint Germain kozlarını paylaştı. Almanya'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1’lik skorla kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 01:04:00 -
Leipzig PSG’yi evinde avladı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta maçında Leipzig, konuk ettiği Paris Saint Germain'i 2-1 yendi.

Alman ekibinin galibiyet gollerini 41. dakikada Christopher Nkunku ile 57. dakikada penaltıdan Emil Forsberg attı. Paris Saint Germain'in 6. dakikada Angel Di Maria ile attığı gol puan ve puanlar için yeterli olmadı. Paris'te Idrissa Gueye 69. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Ayrıca, konuk ekip 16. dakikada Di Maria ile bir penaltı vuruşundan da yararlanamadı.

Başakşehir'in grubu kızıştı

Bu sonuçla grupta ikinci galibiyetini elde eden Leipzig, puanını 6'ya yükseltti. Fransız ekibi ise 3 puanda kaldı. Üçüncü hafta maçları sonunda Manchester United, 6 puanla liderliğini sürdürürken, Medipol Başakşehir haftayı 3 puanla kapattı.

Grubun 4. hafta maçlarında Paris Saint Germain, Leipzig'i konuk edecek. Bu zorlu karşılaşma 24 Kasım Salı günü TSİ 23.00'da başlayacak.

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