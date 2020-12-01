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Spor Leipzig, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor

Leipzig, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 20:22:09 -
Leipzig, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı


İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Almanya'nın Leipzig ekibi hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Julian Nagelsmann yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas hareketleriyle başladı.

İdmanın basına açık bölümü, savunma, orta saha ve hücum oyuncularının ayrı gerçekleştirdiği çalışma ile sürdü.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

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