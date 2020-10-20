Leipzig Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Medipol Başakşehir maçı şifresiz izle | Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı başlıyor. H Grubu'nda yer alan temsilcimiz Medipol Başakşehir, Alman ekibi Leipzig ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki, Leipzig-Başakşehir maçı ne zaman? | Leipzig-Başakşehir maçı saat kaçta? | Leipzig-Başakşehir maçı hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi grup maçları heyecanı başlıyor. Devler Ligi'nde ülkemizi temsil eden Medipol Başakşehir H Grubu ilk maçında deplasmanda Leipzig ile karşı karşıya gelecek. Peki, Başakşehir maçı hangi kanalda?
Leipzig Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig’in son şampiyonu Medipol Başakşehir bu akşam Devler Ligi’ne adım atıyor. Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Başakşehir deplasmanda Alman ekibi Leipzig ile karşı karşıya gelecek. Leipzig-Başakşehir maçı saat 22.00'de başlayacak. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde grup maçına çıkacak Başakşehir'de hedef deplasmandan galibiyetle dönmek. Zorlu mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
Leipzig-Medipol Başakşehir maçı beIN Sport 1 kanalından naklen yayınlanacak.