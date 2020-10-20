  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Leipzig Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Leipzig Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Medipol Başakşehir maçı şifresiz izle | Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı başlıyor. H Grubu'nda yer alan temsilcimiz Medipol Başakşehir, Alman ekibi Leipzig ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki, Leipzig-Başakşehir maçı ne zaman? | Leipzig-Başakşehir maçı saat kaçta? | Leipzig-Başakşehir maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2020-10-20 15:00:00 -
Leipzig Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi grup maçları heyecanı başlıyor. Devler Ligi'nde ülkemizi temsil eden Medipol Başakşehir H Grubu ilk maçında deplasmanda Leipzig ile karşı karşıya gelecek. Peki, Başakşehir maçı hangi kanalda?

Leipzig Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig’in son şampiyonu Medipol Başakşehir bu akşam Devler Ligi’ne adım atıyor. Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Başakşehir deplasmanda Alman ekibi Leipzig ile karşı karşıya gelecek. Leipzig-Başakşehir maçı saat 22.00'de başlayacak. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde grup maçına çıkacak Başakşehir'de hedef deplasmandan galibiyetle dönmek. Zorlu mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

Leipzig-Medipol Başakşehir maçı beIN Sport 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Süper Lig puan durumu güncel
Süper Lig puan durumu güncel

Spor

Süper Lig puan durumu güncel

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ skandalı sonrası Meral Akşener duyurdu: Buğra Kavuncu bugün itibariyle...
Siyaset

FETÖ skandalı sonrası Meral Akşener duyurdu: Buğra Kavuncu bugün itibariyle...

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın FETÖ çıkışı sonrası açıklamalarda bulunan Meral Akşener, "Bugün İstanbul İl Başkanımız Ümit Özdağ hakkı..
Ermeniler boykota başladı! Azerbaycanlıların Robert de Niro iddiası gündem oldu
Dünya

Ermeniler boykota başladı! Azerbaycanlıların Robert de Niro iddiası gündem oldu

Aktör Robert De Niro'nun Azerbaycan ordusuna para bağışında bulunduğu iddia edildi. Söz konusu iddiaların ardından Ermeni lobisi ünlü aktöre..
''Türkiye ile birleşmişler'' sözlerine tokat gibi cevap: Yüzümüze gülüp bunu yapıyorlar
Gündem

''Türkiye ile birleşmişler'' sözlerine tokat gibi cevap: Yüzümüze gülüp bunu yapıyorlar

Azerbaycan'ın bağımsızlığının 29'uncu yılı Kars'ta kutlandı. Etkinlikte konuşan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, "Gücü bize yetmed..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay