Leicester City'nin forveti, attığı gollerle tarihe geçti!

Avrupa Ligi'nde 3. hafta müthiş bir maça sahne oldu. Leicester City, 2 farklı geriye düştüğü maçta Patson Daka'nın golleriyle Spartak Moskova'yı 4-3 yendi ve Avrupa'daki ilk galibiyetini aldı.

Leicester City'li oyuncu tarihe geçti

Leicester City'e galibiyeti getiren golleri 45., 48., 54. ve 79. dakikalarda Patson Daka kaydetti. Spartak Moskova'nın gollerini ise 44. dakikada Larsson ile 11. ve 86. dakikalarda Sobolev attı. Patson Daka, İngiliz ekibinin tarihinde Avrupa kupalarında hat-trick yapan ilk futbolcu olurken, Avrupa kupalarında da bir maçta 4 gol atan ilk Zambiyalı oyuncu oldu.