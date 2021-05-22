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Gündem LEGO’dan eşcinsel oyuncaklar
Gündem

LEGO’dan eşcinsel oyuncaklar

Daha önce ‘ilkokullara sızma kılavuzu’ ile eşcinsel sapkınlarca hedef alınan çocuklarımız, şimdi de LGBTİ temalı oyuncaklarla tehdit ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 09:43:00 -
LEGO’dan eşcinsel oyuncaklar

 Zekeriya Say  İstanbul 

Dünyanın en çok oyuncak satan üreticilerinden LEGO, sapkın homoların Onur Ayı’na özel, LGBTİ+ temalı ve gökkuşağı renklerinden oluşan bir oyuncak setini satışa sunmaya hazırlanıyor.

Çocuklarımızı hedef alıyorlar

Eşcinsel evliliğin yasal olduğu Danimarka’nın ünli oyuncak firması Lego, 11 figürün yer aldığı 346 parçalı eşcinsel temalı bir oyuncak setini piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Sapkın homoların Onur Ayı’na özel LGBTİ+ temalı olarak üretilen oyuncalar, eşcinselliğin paçavrasını temsil eden gökkuşağı renklerinden oluşuyor. Lego firması, 20 Mayıs Perşembe günü yaptığı açıklamada, modelin tasarımında LGBTİ+ topluluğu için dayanışma sembolü olan gökkuşağı bayrağından ilham aldıklarını söyleyerek, masum çocuklara yönelik sinsi tuzağı itiraf etti. 1 Haziran’dan itibaren satışa sunulacak oyuncaklara, “Herkes Mükemmeldir” ismi verilerek, sapkınların normal insanlar olduğu düşüncesi masum dimağlara aşılanması amaçlanıyor.

Sapkınlara verilmiş bir selam

11 figür arasında LGBTİ renklerinin dışında, transları yansıtması için beyaz ve pembe, ten rengi, siyah ve kahverengi gibi renkler de yar alıyor. Mor renkli figürle ‘drag queen’ denilen kadın kıyafeti giyen erkeklerin temsil edildiği oyuncakların tasarımcısı da LGBTQIA+ adlı sapkın oluşumun üyesi. Oyuncakları “kapsayıcılık” zırvası altında cinsiyetsiz olarak tasarlanan kaydeden sapkın tasarımcı, çalışmasını  LGBTİ’lere verilmiş bir selam”  olarak ifade ediyor.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Can

Aleykümselam lego :)
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Mustafa

Bizimkilerde merdiven basamaklarını o renklere boyamışlardı.
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