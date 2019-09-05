0553 313 94 23

LEGO Festivali başlıyor

Modern çağın en eski oyuncaklarından olan lego, rengarenk parçalarıyla Samsun’a geliyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:09
LEGO Festivali başlıyor

Modern çağın en eski oyuncaklarından olan lego, rengarenk parçalarıyla Samsun’a geliyor.


Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, geniş marka yelpazesinin yanı sıra çeşitli etkinliklerle de ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Yaz tatili boyunca çeşitli etkinliklerle her yaştan ziyaretçisine bambaşka bir alışveriş merkezi anlayışı sunan Piazza, yeni eğitim ve öğretim yılına sayılı günler kala Samsunlu miniklere bir sürpriz daha hazırladı. Piazza, yaz tatilinin tadını AVM’de çıkaran miniklerin el becerilerini geliştirmelerini sağlayacak LEGO Festivali’ne ev sahipliği yapacak.



9 gün dürecek


6-15 Eylül tarihleri arasında her gün 12.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek ve katılımın ücretsiz olduğu LEGO Festivali ile çocuklar, legoların büyülü dünyasının kapılarını aralayacak. Festivale dev lego heykelleri ve legolardan yapılan birbirinden ilginç oyuncaklar eşlik edecek. "Lego ninjago" ve "friends" temalı oyuncakların yer alacağı festivalde Samsunlu çocuklar dolu dolu bir eğlenceyle unutamayacakları anlar yaşayacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ASTOP Ağrılı çocuklar için harekete geçti
    1. ASTOP Ağrılı çocuklar için harekete..
    2. Milli mücadelede Nazilli’nin önemi..
    3. Avrupa şampiyonunun ismi Karabük’te..
    4. Vali Akbıyık’tan Kaymakam Doğramacı’ya..
    5. Alman Thyssenkrupp, kurucusu olduğu..
    6. Facebook’ta telefon numarası nasıl..
    7. Okula dönüş heyecanı Ceylan Karavil..
    8. Amerika milyonlarca dolar teklif etmiş!
    9. Karşıyaka galibiyete kilitlendi
    10. "Barış istiyorsak askeri faaliyetleri..
    11. GRAFİKLİ - Netanyahu seçimleri..
    12. Erdoğan: "Kapıları açmak zorunda..
    13. 35 senedir tüm zorluklara rağmen..
    14. Erdoğan: "Hedefimiz Suriyeli..
    15. Başkan Şahin, spor kulübü tesislerini..
    16. Erdoğan: "Eylülün son haftasına kadar..
    17. AK Parti Marmara Bölgesi İl Başkanları..
    18. Ağustos ayı açlık-yoksulluk rakamları..
    19. “Dijital Dönüşüm Uzmanlığı..
    20. TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10..
    21. (Özel) Kanlar içinde işyerine sığınan..
    22. Güzeloğlu’ndan ilaçlama birimine..
    23. Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na..
    24. Liseli Julia’nın ölümüne sebep olan..
    25. Karabük’te FETÖ/PDY operasyonu
    26. İl Milli Eğitim Müdürü Gün, seminer..
    27. Otele giren sevimli ayı, yoğun..
    28. Lapseki’de hırsızlık zanlısı tutuklandı
    29. Döviz kurları
    30. Dink cinayeti davası
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe