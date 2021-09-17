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Spor Lazio'nun teknik direktörü Fatih Terim'i görünce...
Spor

Lazio'nun teknik direktörü Fatih Terim'i görünce...

Lazio'nun dünyaca ünlü hocası Sarri, kendisine selam vermeye gelen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in karşısında iki elini havaya kaldırarak eğildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 15:41:00 - 2021-09-17 16:02:55

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in İtalyanlar'da bıraktığı izlerin yansımasının etkileri halen sürüyor. Napoli, Chelsea, Juventus gibi takımları çalıştıran ve dünyanın en iyi hocaları arasında gösterilen Sarri, Fatih Terim'e karşı büyük saygı gösterdi.

Önünde eğildi

Sarri, kendisini karşılamaya gelen Terim'i görünce iki elini havaya kaldırıp önünde eğildi. Fatih Terim de meslektaşına sarılarak karşılık verdi.

"Ona çok saygı duyuyorum"

Sarri, Fatih Terim hakkında, "İtalya'da iz bırakmış bir teknik direktör. Çok büyük bir teknik adam. Ona çok saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı. Sarri'nin bu hareketi İtalyan medyasında gündem oldu.

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