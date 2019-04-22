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Lazio, Ömer İmamoğlu'nun peşinde

İtalyan ekibi Lazio'nun Trabzonspor'un 2002 doğumlu forvet oyuncusu Ömer İmamoğlu'nun peşinde olduğu iddia edildi.

22 Nisan 2019 Pazartesi 18:06
Lazio, Ömer İmamoğlu'nun peşinde

İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Lazio, Trabzonspor'dan Ömer İmamoğlu'nu istiyor. İtalya basınına yansıyan özel haberde, Lazio'nun geleceğe yönelik transfer çalışmaları yapacağı ve bir kadro kuracağı aktarıldı. Bu nedenle birçok ülkede araştırmalar olduğu vurgulandı. Bordo-mavililerin 2002 doğumlu genç oyuncusu Ömer İmamoğlu'nun da İtalyan ekibinin listesinde olduğu belirtildi.

Burak Yılmaz'a benzetiliyor

Daha önce Orduspor ve Altınordu gibi takımlarda da oynayan Ömer İmamoğlu'nun forvetteki görüntüsünün beğeni topladığı aktarıldı. Klasik bir 9 numara olarak tanımlanan genç yıldızın, Cengiz Ünder'in Roma'da başarılı olduğu gibi Lazio'da tutunabileceği örneği verildi. Ömer'in Burak Yılmaz'a benzetildiği de yazılırken, yeni bir yıldız olacağı kaydedildi.

17 yaşında 1.88 boyunda 

1.88 boyunda olan ve 80 kilo ağırlığındaki Ömer İmamoğlu için Lazio'nun ciddi bir transfer çalışması yapacağı savunuldu.

(Skorer)

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 18:06
  1. Trabzon
  2. Trabzonspor
  3. Orduspor
  4. İtalya
  5. Altınordu
  6. Burak Yılmaz
  7. İtalya Serie A
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  9. İmamoğlu
  10. Ömer İmamoğlu

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