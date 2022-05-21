Lazio-Hellas Verona maçı ne zaman hangi kanalda? Lazio Hellas Verona CANLI İZLE
İtalya Serie A’nın 38.haftasında Lazio sahasında Hellas Verona’yı konuk edecek. Mücadeleyi takip etmek isteyenler ise Lazio-Hellas Verona maçı ne zaman sorusunun cevabını araştırıyor. Lazio maçı hangi kanalda?
İtalya Serie A 38.hafta maçlarıyla tamamlanacak. Futbolseverler haftanın önemli maçlarından biri olan Lazio-Hellas Varona maçının hangi kanaldan yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Lazio-Hellas Verona maçı ne zaman?
Lazio-Hellas Verona maçı ne zaman hangi kanalda? Lazio Hellas Verona CANLI İZLE
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele bu akşam TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.
Lazio: Strakosha, Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj, Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic, Pedro, Cabral, Zaccagni
Verona: Montipò, Ceccherini, Sutalo, Casale, Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic, Lasagna, Caprari, Simeone