Lazio hangi ülke takımı? Lazio nerenin takımı? Lazio oyuncuları kimler?
Lazio kimin takımı? UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, E Gruub'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile eşleşti. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi il maçını 16 Eylül 2021 Saat 19.4’te Lazio ile oynayacak. Galatasaray Avrupa Ligi Lazio ile ikinci karşılaşması da 9 Aralık’ta saat 22.00’da oynayacak. Peki Lazio nere takımı? Lazio nerenin takımı? Lazio oyuncuları kimler?
Società Sportiva Lazio, 9 Ocak 1900'de İtalyan Ordusu mensupları tarafından kurulmuş bir Roma kulübüdür. Mavi-beyaz renklere sahip kulübün simgesi kartal, takma isimleri ise "Biancocelesti"dir. Ezeli rakibi AS Roma olup bütün derbilerden farklı olarak bu iki kulüp arasındaki siyasi görüş ayrılığı rekabeti kine dönüştürmektedir. Maçlarını 82,000 kişilik Olimpiyat Stadyumu'nda oynarlar.
"Lazio" kelimesinin kökeni Latince geniş anlamında olan "latiumdur" fakat bu ismi almalarının nedeni, Roma şehrinin İtalya'nın 1948 Anayasası'na göre 20 özerk bölgeden biri olan Lazio bölgesi içerisinde olmasıdır.Kulubün renkleri mavi-beyazdır. 1902 yılına kadar çeşitli sportif aktivitelerde bulunmuş, 1902 yılında ise futbol şubesi kurulmuştur.
Sergio Cragnotti'nin başkanlığında,külüp altın çağını yaşamış Verón, Crespo, Nesta, Stam, Vieri, Claudio López, Fiore, Negro, Couto, Nedved, Simone Inzaghi, Peruzzi gibi yıldızlarla tanışmıştır fakat bunun sonrasında maddi krize girip Claudio Lotito adlı bir girişimciye satılmıştır. Maddi kriz sonrasında başarıları İtalya sınırları içerisinde kalmış, bu süre içerisinde 4 İtalya Kupası, 4 İtalya Süper Kupası müzesine götürmüştür. Son 10 yılda 6 kupadan zaferle ayrılan Lazio'ya karşılık, en büyük rakibi Roma hiçbir kupa kazanamamıştır.
Lazio oyuncu kadrosu
Thomas Strakosha
Luiz Felipe
Patric
Jordan Lukaku
Lucas Leiva
7ony
Djavan Anderson
Luis Alberto
Joaquín Correa
Nicolò Armini
OSMilan Badelj
Bastos
Marco Parolo (2. kaptan)
Ciro Immobile
Gonzalo Escalante
Felipe Caicedo
Sergej Milinković-Savić
Guido Guerrieri
Silvio Proto
Pepe Reina
Ștefan Radu
André Anderson
Manuel Lazzari
Danilo Cataldi
Francesco Acerbi
Jorge Silva
Luca Falbo
Adam Marušić
Sofian Kiyine
Jean-Daniel Akpa Akpro
Denis Vavro