Lazer epilasyon kimler için uygundur? İşte lazer epilasyon ile ilgili tüm detaylar...

İstenmeyen tüylerden kurtulmanın en hızlı ve en sağlıklı yolu, lazer epilasyon'dur. Lazer epilasyonda kullanılan lazer ışığının dalga boyu melanin pigmenti tarafından emilme özelliğine sahiptir. Soğutma sistemli lazer tekniği ile yapılan lazer epilasyon ile lazer ısısı cilde zarar vermeden doğrudan kıl kökünü yok eden ısıya dönüşür. İşte lazer epilasyon ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

Lazer epilasyon kimler için uygundur?

12 yaşını tamamlamış, koyu renkli tüyleri olan herkese lazer epilasyon uygulanabilir. Tüyler açık renkli yani pigmenti az ise lazer ışığını emmeyeceği için lazer epilasyondan etkilenmez.

Lazer epilasyon hangi bölgeler için uygundur?

Gözleri özel gözlüklerle korumak şartı ile göz kapakları hariç tüm vücut bölgelerindeki tüylere lazer epilasyon uygulanabilir. Her seansın süresi lazer epilasyonda kullanılan cihazların özelliklerine göre değişmekle beraber çok hızlı çalışma özelliklerine sahip cihazlarla yüz 5 - 6 dakikada, bıyık 1 - 2 dakikada, bacaklar 1 saatlik sürede yapılabilir.

Tedavi sırasında ağrı hissedilir mi?

Yeni teknoloji lazer epilasyon cihazları ile çok fazla acı hissedilmemektedir, sadece bir lastik çarpması gibi acı hissi verebilir.

Tek seansla tüylerden kurtulmak mümkün mü?

Hayır, mümkün değildir. Çünkü kıl köklerinin hepsi uygulama anında aynı büyüme devresinde değildir. Uygulama anında olgun fazda (anogen) olan kılların kökleri etkilenir. İstirahatte (katogen) ve gerileme (telogen) fazlardaki kıl kökleri etkilenmez. Bunlar için ek lazer epilasyon seanslarının uygulanması gerekir. Kılların renklerinde ve büyüme devrelerinde olan değişikliklerden ötürü lazer epilasyon seansı sayısı kişiye göre hatta aynı kişide vücudun farklı bölgelerine göre değişir.

Erkeklerde lazer epilasyon uygulanır mı?

Erkeklere lazer epilasyon yaygın olarak ve başarıyla uygulanmaktadır. Uygulama yaptıranların yaklaşık %35-40 kadarı erkektir.

Lazer epilasyon ile kökleri tahrip olan kıllar tekrar çıkmamaktadır. Amerikan FDA nın da onayladığı bu durum uzun süreli klinik lazer epilasyon çalışmaları sonucunda bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Lazer epilasyondan hemen sonra cilt üzerinde,en fazla birkaç saat içerisinde geçecek şekilde hafif bir güneş yanığına benzeyen bir yanma hissi ve kızarıklık oluşabilir.