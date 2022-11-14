Lazanya tarifi! Orjinal lazanya tarifleri: Kıymalı lazanya tarifi - Kaşarlı lazanya - Sebzeli Lazanya - Hazır lazanya tarifi

Evde Kıymalı lazanya tarifi

Malzemeler

500 gram kıyma

1 paket lazanya

2 adet domates

2 adet soğan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates ya da biber salçası

1 adet havuç

2 adet sivri biber

Yarım su bardağı su

Rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz, karabiber

Beşamel sos:

2 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

Karabiber, tuz

Lazanya Nasıl Yapılır?

Lazanya tarifi İtalyan mutfağına özgü bir tariftir. Özel bir biçimde hazırlanmış İtalyan makarnası olan lazanya tarifini en lezzetli haliyle evinizde hazırlayıp afiyetle yiyebilirsiniz. Yapımı çok basit olan lazanya tarifi için malzemeler oldukça basit. Beşamel sosuyla hazırlanan ve kıymalı iç harcıyla göz dolduran lazanya tarifi...

Lazanya nasıl yapılır? - Lazanya yapılışı

1. adım: Kıymayı yağ ile suyunu salıp çekene kadar kavurun. Üzerine yemeklik doğradığınız soğanları ekleyin.

2. adım: Soğanlar da kavrulunca salça ekleyip kavurmaya devam edin. İnce kıyılmış sarımsak, doğranmış biber, rendelenmiş havuç ve küp küp doğranmış domatesleri ekleyip pişmeye bırakın. Son olarak tuz, karabiber ve yarım su bardağı sıcak su ekleyip 5 dakika daha pişirin.

3. adım: Beşamel sosu hazırlamak için tereyağını eritin, unu kokusu çıkana kadar kavurun. Un kavrulunca üzerine süt, karabiber ve tuzu ekleyip ocaktan alın.

4. adım: Fırın kabını ayçiçeği yağı ile yağlayın. Lazanya yapraklarını tek yaprak halinde dizin ve üzerine beşamel sosu sürün.

5. adım: Sosun üzerine kıymalı harcınızı ekleyip üzerine kaşar peyniri rendeleyin. Bu işlemi tüm lazanya yapraklarını dizdiğinizde tekrar edin.

6. adım: Kalan beşamel sosu lazanyanızın üzerine dökün ve tekrar kaşar peyniri rendeleyin. 180 derecelik fırında 25 dakika kadar pişirin.

Orijinal Lazanya Tarifi

Orijinal Lazanya Tarifi İçin Malzemeler

1 paket lazanya(20 yaprak)

200 gr parmesan ya da kaşar peyniri

Bolonez Sosu için;

500 gr dana kıyma

2 adet havuç

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 adet kuru soğan

5 adet orta boy domates

1 dal biberiye

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Beşamel sosu için;

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1 litre süt

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Muskat rendesi(Şart değil)

Orijinal Lazanya Tarifi Nasıl Yapılır?

Yapımı biraz zahmetli ama lezzeti harika. Mutlaka denemelisiniz.

Öncelikle bolonez sosunu hazırlayalım. Zeytinyağını tavaya alalım üzerine soğanı küp doğrayalım, havucu ve sarımsağı rendeleyip üçünü kavuralım. Ardından kıymayı ekleyelim ve suyunu salıp çekince kabuğu soyulup küp doğranmış domatesleri ekleyelim. Tuz ve baharatı da ekleyip kapağını kapatalım ve kısık ateşte pişmeye bırakalım.

Beşamel sosu için un ve tereyağını tavaya alalım ve kokusu çıkana kadar kavuralım. Sütü ilave edelim ve kıvam bulana kadar karıştıralım. Çok akışkan bir kıvam olacak. Tuz, karabiber ve muskat ekleyerek ocaktan alalım.

Parmesan peyniri de rendeleyelim.

Dikdörtgen borcama ilk olarak bir iki kepçe beşamel sos sürelim. Lazanya yapraklarını dizelim ve üzerine tekrar beşamel sürelim. Beşamelin üzerine rendelenmiş peynirden ekleyelim. Onun üzerine bolonez sostan ilave edelim ve tekrar lazanya yaprakları dizelim. Bu şekilde yapraklar bitene kadar yapalım.

En son kata sadece beşamel sos ve kaşar peynir eklenecek.

Önceden ısıtılmış 200° fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirelim.

Sıcakken servis edilir.

Sebzeli Lazanya Tarifi İçin Malzemeler

1/2 paket lazanya

2 adet orta boy kuru soğan

2 adet orta boy havuç

2 adet orta boy kabak

250 gram körpe ıspanak yaprağı

2 adet büyük boy domates

1 tatlı kaşığı acı biber salçası

3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

10 yaprak taze fesleğen

1 çay bardağı

sıcak su

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı

taze çekilmiş tane karabiber

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı un

2 su bardağı soğuk süt

1/4 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

1/4 çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi

Fırın kalıbını yağlamak için:

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Üzeri için:

200 gram rendelenmiş kaşar peyniri

1/2 tatlı kaşığı kuru fesleğen

Sebzeli Lazanya Tarifinin Püf Noktası

Kat kat hazırladığınız lazanyayı, pişirme işlemine tabi tutmadığınız yaprakların yumuşaması için pişirme işlemi öncesinde 10-15 dakika kadar oda ısısında bekletin.Hazırladığınız beşamel sos topaklanma yaptıysa blender yardımıyla kıvamını açabilirsiniz.

Sebzeli Lazanya Tarifinin Pişirme Önerisi

Patlıcan, patates, brokoli gibi farklı sebzeleri lazanya yapımında kullanabilirsiniz.

Sebzeli Lazanya Tarifi Nasıl Yapılır?

Kabuğunu koyduğunuz kuru soğanları küçük parçalar halinde doğrayın. Sarımsakları incecik kıyın.

Uç kısımlarını aldıktan sonra kabuklarını traşladığınız kabakları ince halkalar halinde dilimleyin. Havuçları rendenin kalın tarafıyla rendeleyin.

Kabuğunu soyduğunuz domatesleri kuru soğanlarla uyumlu olacak şekilde kesin. Taze ıspanak yapraklarını ayıklayıp bol suda yıkadıktan sonra kurulayın.

Üzerlerini kuruladığınız kabakları, ızgara ya da yanmaz yapışmaz tabanlı bir tavada ters yüz ederek kısa sürede kızartın.

Zeytinyağını küçük bir sos tenceresinde kızdırın. Doğranmış kuru soğan ve sarımsakları hafif bir renk alana kadar soteleyin. Rendelenmiş havuç ve domates küplerini katıp domatesler suyunu çekene kadar kavurun.

Acı biber salçasını katın. Son olarak ıspanak ve taze fesleğen yapraklarını ekleyip gerekirse çok az miktarda sıcak su ekleyin. Tuz ve taze çekilmiş tane karabiberle tatlandırın.

Beşamel sosu hazırlamak için; tereyağını sos tenceresinde eritin. Unu, kokusu çıkıp renk alana kadar kavurun.

Kavrulan una soğuk sütü ekleyin ve bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Karabiber, tuz ve rendelenmiş muskat cevizini ekledikten sonra ocaktan alın.

Isıya dayanıklı bir fırın kabını ayçiçek yağıyla yağlayın. Bir sıra lazanya yaprağını fırın kabına döşeyin. Üzerine bir miktar beşamel sos sürün.

Izgara kabak dilimlerini üzerine dizin. Bir kat daha lazanya yaprağı serip beşamel sos sürdükten sonra ıspanaklı domates sos yayın. Sos karışımı ve lazanya yaprakları bitene kadar aynı işlemi uygulayın.

Sebzeli lazanyanın üzerine kalan beşamel sosu sürüp rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 15-20 dakika kadar pişirdikten sonra dilimleyip ılık olarak servis yapın. Üzerine kuru fesleğen serpiştirin.

Bol Kaşarlı Lazanya Tarifi İçin Malzemeler

12 adet lazanya

Kıymalı harç için ;

3 yemek kaşığı sıvı yağ

500 gram kıyma

2 orta boy soğan

3 diş sarımsak

1, 5 yemek kaşığı domates salçası

3-4 adet rendelenmiş domates

tuz

pul biber

değirmende çekilmiş karabiber

Beşamel sosu için;

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı tuz

değirmende çekilmiş taze karabiber

Üzeri için:

Yeteri kadar rendelenmiş kaşar peyniri



Bol Kaşarlı Lazanya Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle bir tencereye yeteri kadar su doldurup biraz tuz ve sıvı yağ ekleyip kaynatalım. Lazanyaları 3’er 3’er kaynayan suya ilave edelim. Aslında haşlamadan da olur ama bence bazı yerleri sert kalabildiği için çok az haşlamakta fayda var. Haşlanan lazanyaları tek tek alıp soğuk suyun altına tutun ve asla üst üste koymayın yapışır, mesela bir kevgirin kenarına yan yana asabilirsiniz. Hem suyu süzülür hemde yapışmamış olur. İç harcı için, yağı tavaya alıp ısıtalım ve kıymayı ekleyip kavuralım. Suyumu salıp çeken kıymaya önce, yemeklik doğranmış soğan ve sarımsakları ekleyip kavurmaya devam edelim. Ardından rendelenmiş domates ve salçayı da ekleyip biraz daha kavuralım. Domates suyunu salıp çelecek. En son tuzunu ve baharatlarını da ekleyip ocaktan alalım. Sıra geldi beşamel sosumuza, öncelikle yağımızı tencereye alıp eritelim ve unumuzu ekleyip kavuralım, ardından sütünü de ekleyip hızlıca karıştıralım, tuzunu ve tane karabiberini de ekleyip altını kapatalım. Beşamel sosu hiç bekletmeden yağladığımız tepsiye 3 adet lazanyayı yerleştirelim, tepsiyi ona göre seçelim, ben öyle ayarladığım için bu şekilde tarif ediyorum. Dizdiğimiz 3 lazanyanın üzerine beşamel sostan yayalım, onun üzerine de 3’e böldüğümüz kıymalı harcın bir bölümünü yayalım ve tekrar 3 lazanyayla kapatalım, her katta aynı işlemleri tekrar edelim. Yani 3 kat kıymalı harç koymuş olacağız. En son kalan 3 lazanyayla üzerini kapatıp kalan beşamel sosu yayıp 10 dakika bu şekilde bekletelim ve 200 dereceli fırında en üstteki beşamel sos hafif kızarana kadar pişirelim. Fırından çıkarıp kaşar peyniri rendesini de üzerine serpip tekrar fırına sürelim, kaşarlar eriyince ve hafif kızarınca fırından alalım.

Hazır lazanya hamuru haşlanır mı? Hazır lazanya tarifi

Lazanya yapraklarını kaynayan suda haşla. Yaprakları suya atmadan hemen önce tencereye bir çimdik tuz at ve yaprakları kutudaki süreye göre haşla ki genelde 10 ila 12 dakika olarak belirtilir.