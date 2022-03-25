  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Lavrov'dan çok sert açıklama: Topyekün, hibrit bir savaş ilan ettiler!
Dünya

Lavrov'dan çok sert açıklama: Topyekün, hibrit bir savaş ilan ettiler!

Rusya ve Ukrayna savaşı sürerken, art arda gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Müzakerelerden sonuç alınamayan savaşta, şehir merkezlerinde tansiyon giderek yükseliyor. Nükleer silah kullanması ihtimali gündemde yerini korurken Moskova yönetiminden son dakika açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(Batılılar) Rusya’ya karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan etti" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 14:16:00 -
Lavrov'dan çok sert açıklama: Topyekün, hibrit bir savaş ilan ettiler!

Rusya-Ukrayna savaşı birinci ayını geride bırakırken bölgeden sıcak haberler de gelmeyi sürdürüyor.Müzakerelerden sonuç alınamayan savaşta şehir merkezlerinde tansiyon giderek yükseliyor. Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'daki paralı askerlerin bulunduğu bölgeye İskender balistik füzeleriyle saldırı gerçekleştirildiği duyurulmuştu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan yeni açıklamalar geldi.

Batılılar savaş ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yaptığı son açıklamalarında "(Batılılar) Rusya'ya karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan etti" sözlerine yer verdi.

İskender füzeleri kullanıldı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada ise, Ukrayna'daki paralı askerlerin bulunduğu bölgeye İskender balistik füzeleriyle saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. "Maksim" adıyla tanıtılan bir Rus komutan, "Yabancı lejyonların bulunduğu üsse ve binaya balistik füze isabet etti. Yüksek patlayıcılı ve delici başlık kullanılan füzeler ile 60 metre uzunluğundaki düşman binası tamamen yıkıldı" dedi. Aleksey adı verilen başka bir Rus komutan ise, "Görevimiz hedefi balistik füzeyle vurmaktı. Bu silahları yok etmek neredeyse imkansız. Düşmanın füze savunma sistemlerini alt ediyor. Füzenin ilerlediği sırada onu durdurabilecek herhangi bir şey yok" ifadelerini kullanılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

432

yok edin abd natoyu ne korkuyor çekiniyorsuz

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay