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Dünya Lavrov'dan Avrupa'ya tepki: Batı kuralsız oyun oynuyor
Dünya

Lavrov'dan Avrupa'ya tepki: Batı kuralsız oyun oynuyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı ülkelerinin Rusya ve Belarus’un iç işlerine karışarak toplumsal huzursuzluğu organize ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 04:50:00 -
Lavrov'dan Avrupa'ya tepki: Batı kuralsız oyun oynuyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Belarus’a, politikalarını değiştirmeleri ve gelişimini kısıtlama amacıyla baskı uygulandığını belirterek, "İç işlerimize müdahaleye yönelik kanıtlar fazlasıyla var. Toplumsal huzursuzluk organize etme teknolojisinden yararlanıyorlar; muhalefet, finansal ve diğer türden destekler alıyor. Batı ülkeleri, Belarus dahil sözde renkli devrimler gibi çirkin metotlar kullanmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Batı'nın 'kuralsız oyun tarzında' hareket ettiğini dile getiren Rus bakan, "Delil sunulmadan tek taraflı yaptırımlar uygulanıyor. Yıllar içinde oluşturulan iş birliği formatlarının çalışmaları donduruldu" diye konuştu.

Rusya ve Belarus dışişleri bakanlıkları kurul toplantısında konuşan Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşılık niteliğindeki stop listemizi genişlettik, yaptırım oyunlarında aktif olarak yer alan AB ülkeleri temsilcilerini dahil ettik. Belaruslu mevkidaşlarımızın da karşılık niteliğinde tedbirler aldığını görüyoruz. 2015'ten bu yana stop listelerimiz ortak, bu yüzden Birlik Devleti kapsamındaki koordinasyon iyi ayarlandı." AB yapılarıyla iş birliğinin nasıl sürdürüleceği konusu üzerinde düşünmeye başladıklarını dile getiren Rusya Dışişleri Bakanı, "Aslında Brüksel’deki yapılarla, mevcut şekilde çalıştıkları sürece iş yapmaya değer mi onu anlamaya çalışıyoruz" dedi.

AB ile ilişkilerin artık kolay olmadığını kaydeden Lavrov, "Nedeni, bazı AB ülkelerinin, tüm Avrupa Birliği’nin onayını alan ortaklık dışı ve hatta sık sık dostça olmayan davranışında" diye ekledi.

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