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Lavrov: “Pompeo’nun Venezuela’nın iç işlerine müdahale etmeme çağrısı kulağa sürrealist geliyor”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmeye ilişkin, “Küba ve Rusya’yı Venezuela’nın iç işlerine müdahale etmemeye çağırdı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 20:54
Lavrov: “Pompeo’nun Venezuela’nın iç işlerine müdahale etmeme çağrısı kulağa sürrealist geliyor”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmeye ilişkin, “Küba ve Rusya’yı Venezuela’nın iç işlerine müdahale etmemeye çağırdı. Tüm bunlar kulağa çok sürrealist geliyor” dedi.


Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir dizi temasta bulundu. Programı kapsamında Özbek mevkidaşı Abdulaziz Kamilov ile de bir araya gelen Lavrov, Kamilov ile birlikte bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Bakanlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ekim 2018’de Özbekistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyareti ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile yaptığı görüşmeleri kapsamında varılan anlaşmaların hayata geçirilmesiyle ilgili detaylı değerlendirmede bulundu.



BM’de Venezuela için grup kuruluyor


Daha sonra basın karşısına çıkan Lavrov, gündemdeki konuları değerlendirdi. ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahale planlarına karşı koymak için birçok ülkenin yer alacağı bir grup kurulacağını söyleyen Lavrov, "Söz konusu grup BM’de kuruluyor, gruba BM içinde ciddi bir destek verileceğini umuyorum. Çünkü ortada çok basit bir konu var, BM Tüzüğü’nde tanımlandığı haliyle uluslararası hukuk norm ve ilkelerinin korunması söz konusu" dedi.



“ABD ile diyaloga hazırız”


Moskova ve Washington’un Venezuela krize ilişkin tutumunun birbiriyle örtüşmediğini ancak Rusya’nın diyaloğa hazır olduğunu belirten Lavrov, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı. Lavrov, "Pompeo aradı ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya desteğimizi çekme çağrısı yaptı, Küba ve Rusya’yı Venezüella’nın iç işlerine müdahale etmemeye çağırdı. Tüm bunlar kulağa çok sürrealist geliyor. Pompeo’ya ilkesel olarak başkalarının işlerine hiçbir zaman karışmadığımız ve başkalarını da aynısını yapmaya çağırdığımız yanıtını verdim" dedi.



“Maduro hiçbir yere kaçmıyor”


Lavrov, Pompeo’nun Maduro hakkında sarf ettiği ’’Darbe girişimi sırasında ülkeden kaçacaktı’’ açıklamasına da yanıt verdi. Lavrov, ABD’de bu konuda yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 20:54
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