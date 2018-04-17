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Lavrov: ''Esed ülkeyi birleştiremez, halk kendi geleceğine karar vermeli!''

BBC'nin sorularını yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Esad'ın ülkeyi birleştirebilecek kişi olduğunu hiçbir zaman söylemediklerini belirtti.

17 Nisan 2018 Salı 13:38
Lavrov: ''Esed ülkeyi birleştiremez, halk kendi geleceğine karar vermeli!''

BBC'nin sorularına cevap veren Lavrov, Suriye halkının kendi geleceğine karar vermesi gerektiğini belirtti.


ESAD KONUSUNDA İLGİNÇ YORUM

BBC'ye demeç veren Lavrov'a "Rusya, 7 yıldır süren krize rağmen, Esad'ın Suriyelileri birleştirebilecek, yaraları sarabilecek ve ülkeyi gerçek anlamda yönetebilecek kişi olduğunu gerçekten düşünüyor mu?" sorusu yöneltildi.
"Biz hiçbir zaman böyle bir şey demedik" yanıtını veren Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararına göre Suriye'nin geleceğine bizzat Suriyelilerin karar vermesi gerektiğini vurguladı.

ABD VE FRANSA AKILSIZCA OPERAYSON YÜRÜTÜYOR

Lavrov, ABD'nin Suriye'ye yeni saldırı düzenleme olasılığını da değerlendirdi.
Washington'da yapılan "Suriye'de kimyasal olayların tekrarlanması halinde yeni saldırılar düzenleyebiliriz" açıklamasının muhalifleri ve DEAŞ'lıları çatışmaları sürdürmeye teşvik ettiğini kaydeden Lavrov, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye karşı 'akılsızca operasyon' yürüttüğünün altını çizdi.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 13:38
  1. Rusya
  2. suriye
  3. esed
  4. Lavrov

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  • nooooonooooo4 sa önce
    zibidi, daha geçen hafta türkiye zeytindalı bölgesini rejime bıraksın diyodu
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