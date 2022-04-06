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Dünya Lavrov açıkladı: Ukrayna ilk kez kabul etti
Dünya

Lavrov açıkladı: Ukrayna ilk kez kabul etti

Rusya'nın Ukrayna işgali 42. gününe girerken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov kritik bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 01:37:00 -
Lavrov açıkladı: Ukrayna ilk kez kabul etti

Ukrayna ile Rusya arasında 2014 yılında başlayan gerginlik, bugün itibariyle işgale dönüşmüş durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 20 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararı almıştı. Modern Ukrayna'nın Rusya'nın desteğiyle kurulduğunu iddia eden Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinin Rus toprakları olduğunu öne sürmüştü.

Putin'in talimatıyla başlatılan işgal, 42'inci gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Lavrov duyurdu

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna tarafının ilk kez blok dışı statü (NATO'ya katılmama), nükleer dışı anlaşmayı kağıt üzerinde kabul ettiğini söyledi.

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