Lavanta üretimini öne çıkaracağız

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 1.8 milyon liraya maliyetle Güneysınır ilçesine lavantadan yağ çıkarma işleminin yapılacağı damıtma tesisi kazandırdıklarına işaret etti. Altay, Büyükşehir Belediyesi ve Konya Ovası Projesi (KOP) İdaresi tarafından devreye alınan tesisin önemli görevler göreceğine dikkat çekti.

FİDE DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRDİ

Güneysınır’da lavanta üretimini öne çıkarmaya çalıştıklarının altını çizen Altay, şunları ifade etti: “Bunun için 1.2 milyon fide dağıtımı gerçekleştirdik. Güneysınır Belediyemiz ile lavanta ekimi yaptık. Bu lavantanın ekonomisinin, kazancının daha da artması için damıtma tesisini ilçeye kazandırdık. Güneysınır Belediyemiz ile 150 bin metrekarelik alanda 280 bin lavanta dikimi gerçekleştirdik. Türkiye’de bu kadar bu kadar büyük alanda lavanta dikimi az yerde var. İnşallah özellikle fotoğraf için gelenlerin Güneysınırımız’ı ziyaret etmesini bekliyoruz. Ayrıca burası Yerköprü Şelalesi yolu üzerinde bir alan. Hem Mersin istikametine gidenler hem de Yerköprü’deki şelaleyi ziyarete gidenler için yeni bir turizm destinasyonu oluşuyor.”

Belediyeden 10 sulama projesi

Konya Büyükşehir Belediyesi ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle 2021 yılında 15.7 milyon TL bedelle 10 adet küçük ölçekli sulama projesi hayata geçirilecek. Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KOSİP) kapsamında 2021 yılında yapılacak 10 adet küçük ölçekli sulama tesisinin protokolü imzalandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya ve tarımın ayrılmaz ikili olduğunu dile getirdi. KOP idaresi ile Konya Büyükşehir Belediyesi’nin de bu ikilinin en uyumlu çalışan iki kurumu olduğunu kaydetti. Özellikle pandemi döneminde uluslar için en önemli konulardan birisinin gıda güvenliği ve gıda arzı olduğunu anlatan Altay, “Konya, bu manada yaklaşık 30 milyar liralık tarımsal üretim kapasitesiyle Türkiye’de en çok üreten şehir. Büyükbaş hayvan üretiminde birinci, küçükbaş hayvan ve yumurta üretiminde de ikinci sıradayız. Türkiye’deki lalelerin tamamı Konya’da üretiliyor. Yine havuç, şeker pancarı gibi birçok ürünü de en çok üreten şehir Konya. Bu manada çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz” diye konuştu. Altay, suyun tasarruflu kullanılmasının önemine de değinerek, bu konuda el ele verilmesi ve farkındalık oluşturulması çağrısı yaptı. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın mali yardımları kapsamında Konya için 2011-2020 yılları arasında toplamda 733 proje desteği sağladıklarını bildirdi.