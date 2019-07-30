Lavanta kokulu hastane

Yozgat Şehir Hastanesi, uluslararası standartlardaki sağlık hizmetinin yanı sıra, lavanta çiçekleriyle görsel şölen sunan peyzajı ile de açık hava stüdyosunu andırıyor.

Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi, peyzaj çalışmalarıyla da adeta göz kamaştırıyor. Şu sıralar çiçek açan lavantalar etrafa mis kokular yayıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından “Kamu Özel İşbirliği” (PPP) modeli ile işletilen hastanede, Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından sunulan “Yer ve Bahçe Bakım Hizmetleri” kapsamındaki peyzaj çalışmaları adeta görsel şölen sunuyor. 117 bin metrekare arsa ve 135 bin metrekare toplam inşaat alanına kurulu, 487 yatak kapasiteli Yozgat Şehir Hastanesi’nin bahçesi mis kokulu lavanta çiçekleriyle misafirlerini karşılıyor.

Hastaların yanı sıra tüm halkın da açık hava stüdyosu gibi anılarını fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdiği hastane, sağlığa olduğu kadar gözlere de hitap ediyor. Kış aylarında karlarla kaplanıp gelinlik giymiş bir genç kızı andıran hastanenin, Temmuz ve Ağustos aylarında da çiçek açan lavanta bitkileriyle ayrı bir güzelliğe bürünmesi vatandaşları da mutlu ediyor. Hastaların yanı sıra vatandaşlar da hastanenin lavanta çiçekleri ile bezenmiş bahçesinde anı fotoğrafı çektiriyor.

Mis kokulu lavanta çiçekleri arasında çocukları, eş ve dostlarıylaanı fotoğraflarıçektiren vatandaşlardan Yasin Kızkapan, “Yozgat Şehir Hastanesine geldiğimiz zaman güzel lavanta kokuları karşılıyor bizi. Yozgat’a güzel bir görüntü olmuş. Biz de ailemizle fotoğraf çektiriyoruz, memnunuz. Kokusu ve görüntüsü hastaneye ayrı bir hava katıyor” açıklamalarında bulunurken memnuniyetini dile getiren Muzaffer Dağ ise, “Lavanta çiçeği hastanemizin görünümünü çok güzel yapıyor. Hastaneye gelen hastalara güzel kokular yayıyor. Bu lavanta çiçeğinden başka lale, sümbül gibi çiçekler de ekilse daha güzel olur. Hastanemize daha bir güzel hava katar. Bu güzelliği bize sunanların ellerine sağlık” şeklinde konuştu.