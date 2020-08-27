  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Laura kasırgası ABD'de 3 kişinin ölümüne neden oldu
Aktüel

Laura kasırgası ABD'de 3 kişinin ölümüne neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-27 21:30:27 -
Laura kasırgası ABD'de 3 kişinin ölümüne neden oldu

NEW YORK (AA) - ABD'yi vuran en güçlü kasırgalardan biri olan Laura, Louisiana eyaletinde 3 kişinin ölümüne neden oldu.

ABD'nin güneyinde Meksika Körfezi'nde etkili olan ve kategori 4 seviyesinde Louisiana'ya vuran Laura kasırgası, eyalette can ve mal kayıplarına yol açtı.

Louisiana Valisi John Bel Edwards, eyalette kasırga nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Edwards, ölenler arasında Leesville kentinde evininin üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 14 yaşında bir kız çocuğun da olduğunu aktardı.

- Arkansas ve Tennessee eyaletlerinde hortuma neden olabilir

Laura kasırgası, güç kaybedip tropik fırtınaya dönüşmesine rağmen kıyı kesimlerden içeri doğru ilerlemeye devam ediyor.

Geçtiği yerlerde büyük hasara, su seviyelerinin artmasına ve sele neden olan kasırga, Louisiana ve Texas eyaletlerinde 700 bin kişiyi elektriksiz bıraktı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi ise Laura kasırgasının, "Arkansas ve Tennessee eyaletlerinde hortuma neden olabileceği" uyarısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Albayrak mevkidaşı tarafından tehdit edildiğini duyurdu!
Gündem

Bakan Albayrak mevkidaşı tarafından tehdit edildiğini duyurdu!

Bugünkü yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yaptığı söyleşiyi aktaran gazeteci Abdulkadir Selvi, Bakan Albayrak’ın Avrupalı..
Süleyman Soylu'dan Giresun’daki felakete ilişkin flaş açıklama
Gündem

Süleyman Soylu'dan Giresun’daki felakete ilişkin flaş açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketi ile boğuşan Giresun’daki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, ekip çalışmalarının 917 personelle ..
Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı
Gündem

Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı

Areda Survey yaptığı son ankette vatandaşlara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Araştırmaya..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı