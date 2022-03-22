Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 97 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 657 bin 302'ye, 11 bin 110 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı ise 29 milyon 641 bin 594'e çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 15 kişi yaşamını yitirdi, 671 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 322 bin 107, vaka sayısı 5 milyon 635 bin 500, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 931 bin 741 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 20. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 19 kişi hayatını kaybetti ve salgında ölenlerin sayısı 139 bin 471'e çıktı.

Son 24 saatte 508 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 81 bin 639'a, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 914 bin 192'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 17. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 105 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 127 bin 599'a, 3 bin 614 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 11 bin 367'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 817 bin 286'ya ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 24 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 126 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 541 bin 994'e, can kaybı sayısı 211 bin 924'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 573 bin 858'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 98 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 44 bin 616'ya çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 555 artışla 3 milyon 401 bin 145, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 292 bin 876 olarak kayıtlara geçti.