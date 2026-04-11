  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Lassa ateşi tehlikesi! Ölenlerin sayısı 167'ye yükseldi

Nijerya’da hayvandan insana bulaşan Lassa ateşi nedeniyle bu yıl yaşamını yitirenlerin sayısı 167’ye yükseldi. Ülke genelinde salgın sürerken, yetkililer vaka sayısındaki düşüşe rağmen ölümlerin artmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Nijerya’da Lassa ateşi kaynaklı sağlık krizi derinleşiyor. Ülkenin farklı eyaletlerinde etkisini sürdüren salgın nedeniyle yıl başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 167’ye ulaştığı açıklandı.

Yetkililer, hastalığın yayılımının tamamen kontrol altına alınamadığını belirtirken, salgının özellikle kırsal alanlar başta olmak üzere farklı bölgelerde etkisini sürdürdüğünü ifade ediyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan yazılı açıklamada, ülkenin farklı eyaletlerinde Lassa ateşi salgınının yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede ocaktan bu yana Lassa ateşi hastalığı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 167'ye yükseldiği kaydedildi.

Teyit edilen vaka sayısının önceki hafta kaydedilen 51'den 26'ya düştüğü belirtilen açıklamada, yeni vaka sayısı azalsa da hastalıktan kaynaklanan ölümlerin arttığı ifade edildi.

Geçen yıl 190 kişi yaşamını yitirmişti

Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde 2025'te 190 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23