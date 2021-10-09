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Spor Larin'e yeni talip!
Spor

Larin'e yeni talip!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta Kanadalı golcü Cyle Larin'e iki kulüpten teklif geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 10:06:00 -
Larin'e yeni talip!

Siyah-Beyazlı yönetimin yeni sözleşme için teklif ettiği 1 milyon 650 bin Euro’luk maaş teklifini geri çevirip 2.5 milyon Euro’da ısrarcı olan Cyle Larin’e talip çıktı.

Tecrübeli hücumcu için İspanya’dan Real Betis ve Fransa’dan Lyon’un girişimlerde bulunduğu öğrenildi. İdarecilerin, anlaşma sağlanamaması halinde Larin’i devre arasında elinden çıkarabileceği kaydedildi.

Golcü futbolcu bu sezon Beşiktaş forması ile çıktığı 6 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans göstermiş durumda.

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