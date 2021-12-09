  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

PKK destekçisi "Barış Akademisyenlerine" para yardımı yaparken yüzü kızarmamıştı!

Savaş an meselesi! Böyle tehdit ettiler: Çok sayıda Rus askeri ölecek!

Laikçi yobazlara madde madde ders verdi! "Seküler dogmatik ezberlerden başka bir şey değil"

Tahir Güven'in katili HDP'li milletvekilinin evinde yakalandı!

Öznur Küçüker'den Kılıçdaroğlu hatırlatmalı Hasan Can Kaya değerlendirmesi!

Bakan Varank müjdeyi verdi: Savaş konseptlerini değiştiren RAMJET projesinde son safhaya geldik!

İmamoğlu, 'aday olacak mısınız?' sorusuna adeta dalga geçerek cevap verdi!

Husilerden iddia! 'Casus uçağı' düşürdük'

Uğur Işılak'tan AK Parti'ye önemli uyarı! "Hiç kimseyi şaşırtmasın"

İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Türkiye açıklaması: İki ülke arasında yeni aşamaya gireceğiz!
Spor Larin Ada'ya gidiyor
Spor

Larin Ada'ya gidiyor

Beşiktaş'taki sözleşmesi bitecek Cyle Larin için Ada'dan talip var. Kanadalı golcü bedelsiz olarak Beşiktaş'tan ayrılabilir

Yeniakit Publisher
2021-12-09 10:37:00 -
Larin Ada'ya gidiyor

Beşiktaş'taki sözleşmesi bitecek Cyle Larin için Ada'dan talip var. Kanadalı golcü bedelsiz olarak Beşiktaş'tan ayrılabilir

Zorlu günler geçiren Beşiktaş hem ligde hem de Avrupa'da beklentilerin altında kalırken transferde de gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlı ekipte Cyle Larin'in geleceği belirsizliğini koruyor. Kanadalı golcünün kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda biterken henüz taraflardan yeni sözleşme hamlesi gelmedi. Larin, Ocak ayı itibarıyla yasal olarak başka takımlarla görüşme hakkına sahip olacak.

Geçen sezon attığı gollerle şampiyonluğun en büyük mimarlarından olan Cyle Larin milli takımdaki performansıyla da dikkatleri üzerine çekerken İngiltere'den oyuncuyla ilgili transfer iddiası gündeme geldi.

TEAMTalk adlı internet sitesinin haberine göre Premier Lig ekiplerinden Brighton, Cyle Larin ile yakından ilgileniyor.

Haberde daha önce West Ham, Everton ve Southampton'ın da oyuncuyla ilgilendiği belirtilirken Brighton'ın hücumdaki çok yönlülüğü nedeniyle Larin'e büyük ilgi gösterdiği öne sürüldü.

Gol yollarındaki problemi kalıcı olarak çözmeyi hedefleyen Brighton, Ocak ayında Cyle Larin ile ön sözleşme imzalamak istiyor. İngiliz ekibi sezon sonunda Kanadalı futbolcuyu renklerine bağlama hedefinde. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz?' Bayrakçı çarpıcı sonucu açıkladı
Gündem

'Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz?' Bayrakçı çarpıcı sonucu açıkladı

Katıldığı canlı yayında anket sonuçları hakkında açıklamalarda bulunan Hakan Bayrakçı, çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi...
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeni oran açıklandı
Ekonomi

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeni oran açıklandı

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde(MTV) Değerlendirme Oranını yüzde 36.2'den yüzde 25'e indiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Rumlardan Türkiye ile ilgili küstah sözler
Dünya

Rumlardan Türkiye ile ilgili küstah sözler

Güney Kıbrıs’ın tek İngilizce günlük gazetesi olan Cyprus Mail’de Türkiye’ye yönelik kara propaganda içeren bir yazı yayınlandı. Türkiye'nin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay