Larin Ada'ya gidiyor

Beşiktaş'taki sözleşmesi bitecek Cyle Larin için Ada'dan talip var. Kanadalı golcü bedelsiz olarak Beşiktaş'tan ayrılabilir

Zorlu günler geçiren Beşiktaş hem ligde hem de Avrupa'da beklentilerin altında kalırken transferde de gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlı ekipte Cyle Larin'in geleceği belirsizliğini koruyor. Kanadalı golcünün kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda biterken henüz taraflardan yeni sözleşme hamlesi gelmedi. Larin, Ocak ayı itibarıyla yasal olarak başka takımlarla görüşme hakkına sahip olacak.

Geçen sezon attığı gollerle şampiyonluğun en büyük mimarlarından olan Cyle Larin milli takımdaki performansıyla da dikkatleri üzerine çekerken İngiltere'den oyuncuyla ilgili transfer iddiası gündeme geldi.

TEAMTalk adlı internet sitesinin haberine göre Premier Lig ekiplerinden Brighton, Cyle Larin ile yakından ilgileniyor.

Haberde daha önce West Ham, Everton ve Southampton'ın da oyuncuyla ilgilendiği belirtilirken Brighton'ın hücumdaki çok yönlülüğü nedeniyle Larin'e büyük ilgi gösterdiği öne sürüldü.

Gol yollarındaki problemi kalıcı olarak çözmeyi hedefleyen Brighton, Ocak ayında Cyle Larin ile ön sözleşme imzalamak istiyor. İngiliz ekibi sezon sonunda Kanadalı futbolcuyu renklerine bağlama hedefinde.