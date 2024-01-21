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Gündem Laleli'deki otoparkın fiyatları gündem oldu! Ekrem İmamoğlu işte bu işten zarar ediyor
Gündem

Laleli'deki otoparkın fiyatları gündem oldu! Ekrem İmamoğlu işte bu işten zarar ediyor

Yeniakit Publisher
2024-01-21 22:28:00 - 2024-01-21 22:37:36
Laleli'deki otoparkın fiyatları gündem oldu! Ekrem İmamoğlu işte bu işten zarar ediyor

İstanbul Laleli'de bir otoparkın astronomik fiyatı gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Laleli'deki fiyatlarla birlikte CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İSPARK'ı iflas ettirmesini de eleştirdi.

İstanbul'un tarihi ve işlek semtlerinden biri olan Laleli'de yer alan bir otoparkın saatlik ücretlerini görenler inanamadı.

Ootoparktaki astronomik rakamları gösteren tabela, paylaşım rekoru kırdı.

CHP'li Ekrem de gündem oldu!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tarihe geçen iş bilmezliği İSPARK'ı iflas ettirmesi oldu. Belirli mekanlara araç park edip, karşılığında para alan bir otoparkın iflas ettirilmesi akıllara durgunluk verdi.

İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı Kaynar, gelişmeye ilişkin açıklamasında, İSPARK'ın geçen yılki faaliyet zararının 29 milyon 918 bin TL, öz kaynaklar toplamının eksi 17 milyon 594 bin TL olduğunu belirterek, şirketin hukuken ve teknik olarak iflas durumunda bulunduğunu söylemişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Laleli'de gündem olan otopark fiyatından sonra CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İSPARK'a zarar ettirmesi de en çok konuşulanlar arasına girdi.

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