Lalegül TV'den dikkat çeken İbrahim Hocaefendi'ye ilişkin dikkat çeken paylaşım! 'Sırrını iyi anla'

Mesajda, Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sav); 'Allah şöyle buyurdu: Kim benim velime, dostuma düşmanlık ederse, dil uzatırsa karşısında beni bulur; ona harp ilan ederim' hadis-i şerifi aktarıldı.

Paylaşımda, "Bu kapının büyüklerine dil uzatmak öldürücü bir zehirdir" mesajı verildi.

Hadis-i şerif için, "Sırrını iyi anla" yorumunun yapıldığı paylaşım, şu dua ile tamamlandı:

Rabbimiz bu dostla hakkında zerre kadar kötü düşünmekten, suizan etmekten başta ihvanımızı ve cümle ümmeti muhafaza buyursun. Amin.

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