Lalegül TV'den dikkat çeken İbrahim Hocaefendi'ye ilişkin dikkat çeken paylaşım! 'Sırrını iyi anla'
Lalegül TV'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsmailağa Cemaati şeyhi Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) vefatının ardından Cübbeli Ahmet Hoca ve beraberindekiler tarafından yeni manevi lider seçilen İbrahim Hocaefendi'ye ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanıldı.
Mesajda, Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sav); 'Allah şöyle buyurdu: Kim benim velime, dostuma düşmanlık ederse, dil uzatırsa karşısında beni bulur; ona harp ilan ederim' hadis-i şerifi aktarıldı.
Paylaşımda, "Bu kapının büyüklerine dil uzatmak öldürücü bir zehirdir" mesajı verildi.
Hadis-i şerif için, "Sırrını iyi anla" yorumunun yapıldığı paylaşım, şu dua ile tamamlandı:
Rabbimiz bu dostla hakkında zerre kadar kötü düşünmekten, suizan etmekten başta ihvanımızı ve cümle ümmeti muhafaza buyursun. Amin.
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